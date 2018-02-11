Таможенники обсудили в Пекине трансграничную электронную коммерцию и готовы совместно содействовать выработке стандартов

Пекин, 11 февраля /Синьхуа/ — В столице Китая в субботу завершилась I Всемирная конференция таможенников по трансграничной электронной коммерции /ЭК/, одним из ее главных итогов стало принятие «Пекинской декларации», в которой участники выразили готовность совместно содействовать выработке норм и правил трансграничной ЭК.

Таможенники, представители бизнес-сообществ, международных организаций и научных кругов из 125 стран и районов мира — всего около 2000 человек — приняли участие в конференции, совместно организованной Главным таможенным управлением /ГТУ/ КНР и Всемирной таможенной организацией /ВТамО/.

Были заслушаны мнения участников по «Рамочным стандартам ВТамО по трансграничной электронной коммерции» — первому руководящему документу по регулированию деятельности в указанной сфере, работу по подготовке которого возглавила китайская сторона, рассказал замглавы ГТУ Цзоу Чжиу. Консенсус практически достигнут, определен комплекс ключевых принципов регулирования, добавил он.

В своем выступлении генеральный секретарь ВТамО Кунио Микурия обратил внимание на активное участие Китая в процессе выработки стандартов и его готовность поделиться своим опытом, что, по его словам, стало «огромным вкладом» Китая в развитие глобальной многосторонней торговой системы.

Участники конференции также выступили за то, чтобы раз в два года в разных регионах планеты проводить Всемирный конгресс по трансграничной ЭК. -0-

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