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Тактика мелких провокаций: эксперт объяснил, как Кремль пытается запугать украинцев — УНИАН

Политика 27 Янв 2019
Тактика мелких провокаций: эксперт объяснил, как Кремль пытается запугать украинцев — УНИАН
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Россия сосредоточена на том, чтобы уничтожить доверие к органам государственной власти Украины и атомизировать украинское общество, считает директор института исследования экстремизма.

Иллюстрация / фото УНИАН

Об этом рассказал заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, передает «Обозреватель». По его словам, эта методика выгодна России, в отличие от одного крупного теракта.

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«Он мобилизовал бы общество, а так это приводит к формированию у населения постоянной мысли о том, что Украина в опасности. Формирование чувства отсутствия безопасности и гарантий ее со стороны государства», – пояснил Петренко.

По его словам, сегодня россияне сосредоточены на том, чтобы уничтожить доверие к органам государственной власти Украины и атомизировать украинское общество. Чтобы оно искало безопасности в тех организациях, которые с одной стороны способны ее обеспечить, но с другой – не являются государственными структурами.

«То есть, частные охранные структуры, в том числе радикальные политические организации. Которые могут гарантировать безопасность предприятиям», – резюмировал эксперт.

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