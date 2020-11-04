«Такого иконостаса, как в Казанском соборе, не будет нигде в России»

Татарстанский владыка — об уроках коронавируса, разобщающего людей, и объединяющем смысле 4 ноября

«Если постоянно говорить про COVID-19, люди поневоле начинают озираться: а где же он, невидимый и ужасный, — спереди, сзади, сбоку или сверху на нас, как коршун, набросился?» — считает митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Могут ли фобии и страхи оказаться разрушительнее коронавируса и почему в День народного единства все взоры в России устремлены на Казань, владыка рассуждает в своем материале на «БИЗНЕС Online».

Митрополит Феофан: «Результат один: костер, который мы считали почти погасшим, теперь снова пылает как ни в чем не бывало, и для него не существует никаких границ» Фото: «БИЗНЕС Online»

«В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ ЛЮДИ НАЧИНАЮТ БОЯТЬСЯ ДРУГ ДРУГА. ТРЕЩИНА В ОТНОШЕНИЯХ ПРОХОДИТ ДАЖЕ МЕЖДУ РОДСТВЕННИКАМИ»

Нынешнее время выглядит сложным и запутанным не только в России, но и во всем мире. Если еще минувшим летом мы питали надежды, что коронавирус пошел на убыль (в связи с чем отменили наиболее жесткие из введенных ограничений), то теперь, к нашему великому сожалению и скорби, мы видим, что пандемия набирает новую силу. Отчасти в этом повинны мы сами — своей неряшливостью и беспечностью. И неважно, чья это беспечность и где она была проявлена — в нашей ли стране или в Китае, или в Италии, или, скажем, во Франции или США. Результат один: костер, который мы считали почти погасшим, теперь снова пылает как ни в чем не бывало, и для него не существует никаких границ. Зато границы теперь есть для нас: мы не можем, как прежде, свободно выезжать за рубеж, а некоторые ограничили пространство своего существования собственным городом или даже домом. Но и в наши дома-крепости каждый день проникают неутешительные вести о количестве заразившихся: счет идет уже более чем на сотню тысяч человек ежедневно по всему миру.

С другой стороны, СМИ только и делают, что транслируют со всех экранов и страниц различные страхи: о том, как и где можно заразиться коронавирусом, сколько людей уже заразилось, сколько умерло — так что народ поневоле живет в постоянной внутренней истерике и ужасе перед нависшей над нами катастрофой. Я не о том, чтобы вообще не говорить о COVID-19, а о том, что во всем необходимы мера и баланс — баланс разумного. Ведь посмотрите: если мы возьмем любую тяжелую болезнь, бытующую в человеческом обществе, и начнем каждый день публиковать во всех мировых СМИ по ней бюллетени, паники возникнет никак не меньше. К примеру, от рака ежегодно умирает от 7–8 млн до 10 млн человек во всем мире, и это, как мы видим, практически в 10 раз больше, чем от коронавируса. А от давно всем известного туберкулеза в день погибают более 3 тыс. человек! Но разве мы что-нибудь слышим об этом, за исключением скупых комментариев специалистов? А вот о COVID-19 нам твердят даже не ежедневно, а ежеминутно.

Какой эффект это может иметь? Как говорят в народе: вот называй человека постоянно дураком, а потом глядишь — он и впрямь начинает чудить. Если же все время говорить про COVID-19, люди поневоле начинают оглядываться: а где же он, невидимый и ужасный — спереди, сзади, сбоку или сверху на нас, как коршун, набросился? Вместо разумного предупреждения о болезни и ее последствиях через нагнетание истерии мы заражаемся другим недугом — психологическим, нервным стрессом, который становится постоянным нашим спутником. А стресс — самая благоприятная почва для развития всех заболеваний, и поди потом разберись: человек умер от коронавируса или от нервного перенапряжения, от ужаса, в который его погрузили СМИ.

«Даже в наши дома-крепости каждый день проникают неутешительные вести о количестве заразившихся — счет идет уже более чем на сотню тысяч человек ежедневно по всему миру» Фото: «БИЗНЕС Online»

Еще одна опасная тенденция, которая закладывается в нынешнюю эпоху пандемии — атомизация общества, его еще более глубокая, чем прежде, разобщенность. Люди начинают удаляться друг от друга и бояться друг друга. Причем зачастую это происходит между самыми близкими людьми — трещина в отношениях проходит даже между родственниками. Такое естественное в прошлом чувство опеки и ответственности за ближнего, который занедужил, за собственных родителей, вдруг спотыкается об ужас: а вдруг я от них заражусь коронавирусом? И даже если эти люди абсолютно здоровы или страдают каким-нибудь другим недугом, страх все равно сохраняется. Как будто исчезла презумпция невиновности: каждый из близких или любой из прохожих рассматривается как потенциальный носитель COVID-19. Но ведь и от этих фобий, когда уйдет пандемия, нас придется лечить, но, наверное, уже не вакциной и не прививками. Здесь потребуется долгосрочная духовная терапия. Наверное, мы еще можем опомниться: осознавая степень опасности коронавируса, не впадать перед ним в страх и трепет, как перед новоявленным лжемессией. Нам достаточно быть просто осторожными.

Вспомним: еще недавно нам твердили о глобализации и интеграции, о мире без границ, а сейчас как будто уже забыли об этом. Хотя, если приглядеться, мы до сих пор живем в эпоху глобализации — только единственной нитью, связующей теперь мир, становится COVID-19 и бесконечные разговоры о нем. Ничего этого, наверное, не было бы, живи Россия в соответствии с собственными устоями. Но весь мир за последние десятилетия стал чрезвычайно взаимозависимым: банки, корпорации, производства, технологии… Как только рвется какое-либо из звеньев этой цепи, вздрагивает все человечество. Вот Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о коронавирусе, и он сразу же стал явлением планетарного масштаба. И пусть мировая экономика постепенно перестает быть глобальной, зато глобальными в своей вездесущности становятся фобии и страхи.

И тут нам впору бы вспомнить о национальных интересах: в плане промышленности, культуры, безопасности и здоровья нации. Ведь что такое коронавирус, если вдуматься? Это вовсе не одно лишь явление в области медицины, а полный пересмотр отношений между государствами, крупными корпорациями и отдельными людьми. Это их отчуждение — причем до такой степени, какого, возможно, еще не бывало в мировой истории.

«Без преувеличения могу сказать: те, кто живет в республике — счастливый народ. Посмотрите: когда на календаре День народного единства? Правильно, в день Казанской иконы Божией Матери!» Фото: «БИЗНЕС Online»

«4 НОЯБРЯ ВСЯ ВЕЛИКАЯ РОССИЯ ПОНЕВОЛЕ ОБРАЩАЕТ ВЗОРЫ К КАЗАНИ»

Я говорю о всеобщем отчуждении в День национального единства, и это совсем не случайно. Нам нужно беречь согласие внутри собственной страны, а ведь мы — страна многонациональная, многоконфессиональная, с разными культурными корнями и с очень сложным государственным кодом. Мы должны понять: ну не выживем мы, если поддадимся соблазну разобщенности и особенно в настоящее время.

Между прочим, ни одно государство не проявило такой заботы о своих гражданах, как Россия в период первой волны пандемии. Разве мы уже забыли о самолетах, которые специальными рейсами вывозили граждан РФ из-за рубежа? А ведь среди них, возможно, были и те, кого и не следовало бы вывозить: они сами бежали за границу в поисках счастья, а потом взмолились: «Заберите нас обратно!» И Россия протянула им руку помощи: отправляла самолеты, оказывала медицинскую поддержку, тратила на это бюджетные деньги. Ну что ж, если страна в целом будет крепкой, то такими же качествами окажутся наделены и ее регионы и республики, и каждый живущий в ней гражданин почувствует себя защищенным.

А теперь давайте обратимся к Татарстану. Без преувеличения могу сказать: те, кто живет в республике — счастливый народ. Посмотрите: когда на календаре День народного единства? Правильно, в день Казанской иконы Божией Матери! Слушайте, ну какая же это для всех нас, живущих в Казани и Татарстане, замечательная дата! Ведь Россия огромна, богата и разнообразна, но День народного единства полностью выстроен вокруг Казанского богородичного образа. И с ним же связано освобождение Москвы от непрошенных гостей с Запада. А ведь казанская икона — это далеко в непоследнюю очередь сама Казань. Именно в нашем городе явились те чудесные огромные мощь и сила, двигавшие поступками бесстрашного патриарха Гермогена, вдохновившие народное ополчение и оказавшиеся способными защитить и выручить из беды всю Россию! Поэтому я считаю, что для казанцев 4 ноября — двойной праздник, и вся великая Россия в этот день поневоле обращает свои взоры к Казани.

Мы говорим сейчас о духовной сплоченности, которую не раз демонстрировали наши предки. Но не спит враг рода человеческого, что видно по страшным терактам, которые случились за последние дни во Франции, австрийской Вене, да и у нас в Татарстане, в Кукморе. Что я могу сказать? Разве не должны мы, татарстанцы, дорожить нашей устоявшейся репутацией дружной и мирной республики? Вот говорят: многоконфессиональный Татарстан, но давайте будем честными — это прежде всего две основные религиозные группы: православие и ислам (или ислам и православие — кому как больше нравится). И мы научились жить вместе, несмотря на то что этому предшествовала непростая история — жить в реальном (а не надуманном) мире и реальном согласии. Вот этот мир — как великую драгоценность — необходимо беречь в народе и в нашем общем доме, Татарстане. Мы должны и по сей день показывать пример всей России. Поскольку (еще раз повторю) День народного единства напрямую связан с Казанской иконой Божией Матери и сердцем всего Татарстана, святыми местами Казани. Это и огромная честь, и небывалая ответственность, и она лежит на каждом из нас, живущем в республике и являющем пример доброго единения со своими ближними.

«В заключение я, конечно же, не могу не сказать о соборе Казанской иконы Божией Матери, до полного воссоздания которого, как я уповаю, остаются считанные месяцы» Фото: «БИЗНЕС Online»

«ТАКОГО ВЫ НЕ УВИДИТЕ НИГДЕ: НИ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ, НИ В ХРАМЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

В заключение я, конечно же, не могу не сказать о соборе Казанской иконы Божией Матери, до полного воссоздания которого, как я уповаю, остаются считанные месяцы. Пожалуй, каждый мой день начинается и кончается визитом в собор. Буквально недавно я забрался по строительным лесам под самый церковный купол — какая же там красота! Под купольными росписями — иконостас, равного которому (запомните, я не постесняюсь это сказать) не будет нигде в России, даже в храме Христа Спасителя и в Храме воинской славы в парке «Патриот». Это будет пятиярусный иконостас высотой до 18 метров. Царские врата — 6 м в вышину! Основа иконостаса облицована итальянским мрамором, а его же колоннада — из белого греческого мрамора. Бронзовые и деревянные резные украшения, лепнина с позолотой! Такого вы не увидите нигде.

Я надеюсь, что собор в Богородицком монастыре будет освящен к «летнему» дню Казанской иконы Божией Матери, к 21 июля 2021 года, и станет жемчужиной и подлинным достоянием нашего великого российского народа, но — во граде Казани.

Иногда меня поругивают, но я не могу не вспомнить, что именно в День народного единства пять лет назад Рустам Минниханов подписал свой ставший историческим указ «О создании Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божьей Матери». Ну и тогда же наш аксакал, Минтимер Шаймиев, привлек к работам свой фонд «Возрождение», который взял на себя немалую ношу в трудах по строительству храма. Мы созидаем вместе, в соработничестве, и в этом наша сила, а в нашем единстве — залог будущего процветания великой России.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан





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