Такими гибкими российские вузы не были никогда

21.08.2020

Высшее образование приспосабливается к суровой реальности, в которой большинство абитуриентов и их родителей не способны самостоятельно накопить на обучение

Ковид встряхнул весь мир и в числе прочего переформатировал сферу образования. Это касается не только введения дистанционных форм обучения и сдачи экзаменов онлайн. Падение доходов населения вынуждает государство в сотрудничестве с вузами и бизнесом предлагать молодым россиянам новые, более эффективные варианты получения высшего образования в условиях, когда бюджетные места по выбранным специальностям для многих остаются недоступными.

Обсуждению образовательных стратегий абитуриентов и студентов был посвящен Форум обеспокоенных родителей, который провели в онлайн-формате в разгар приемной кампании Уральский федеральный университет в лице Института экономики и управления, аналитический центр «Эксперт» и журнал «Эксперт-Урал».

Гонка за премией

Популярность высшего образования растет. И связано это не столько с абстрактным повышением социального статуса обладателя университетского диплома, сколько с прозаическими финансовыми расчетами. Сегодня реальность такова, что лица с высшим образованием зарабатывают в среднем заметно больше тех, кто вузы не закончил. Эту разницу в зарплате социологи и экономисты называют премией за высшее образование.

— В Советском Союзе такой премии не было, она начала формироваться в нашей стране вместе со становлением рыночной экономики чуть больше двадцати лет назад. В зависимости от региона она составляет 30 — 40%. В больших городах чуть больше, в малых городах и поселках чуть меньше. В мире премия за высшее образование также значительная. Если брать бакалаврское образование, это примерно 70% в США и 75% в Германии, — обрисовал ситуацию слушателям форума завкафедрой экономической теории Южного федерального университета Вячеслав Вольчик.

В ряде семей бытует мнение, что с получением высшего образования торопиться не надо. Такой подход в корне неверен, убежден Вольчик:

— Есть простые экономические аргументы. Сегодня высшее образование в России получают только 30% молодежи из возрастной когорты 17 — 25 лет. То есть, получив вузовский диплом, вы становитесь специалистом с относительно редкими навыками и компетенциями. Кроме того, высшее образование связано не только с получением текущей заработной платы, но и с будущими доходами. Об этом говорят многие исследования экономистов, педагогов и психологов. Потому что многие компетенции невозможно хорошо развить, если вы их не начали осваивать с 17 лет. В частности, это компетенции в сферах коммуникации, точных наук и т.д.

Образовательные стратегии школьных выпускников и их родителей во многом определяют результаты ЕГЭ: реально ли претендовать на бюджетное место по выбранной специальности, искать варианты получения высшего образования на контрактной основе или вовсе отказаться от перспектив получения вузовского диплома. Результаты ЕГЭ-2020 демонстрируют повышение интереса молодежи к высшему образованию.

— Сегодняшние результаты ЕГЭ в Свердловской области нас радуют. Они значительно лучше, чем, например, были в прошлом году. Больше 80 баллов набрал по русскому языку каждый третий выпускник, по математике — каждый шестой, по информатике — каждый пятый, — сообщила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова. — Нас радует и количество стобалльных работ, их тоже больше, чем в прошлом году: по русскому языку — 54, химии — 26, естествознанию — 19. При этом мы отмечаем, что увеличивается количество выпускников прошлых лет, участвующих в ЕГЭ, которые тоже показали высокий результат. Эти люди самостоятельно готовились к экзамену. То есть для подготовки сегодня достаточно ресурсов — не только школьные программы, но и другие, в том числе в сети интернет.

Конкуренция среди школьных выпускников за места в вузы серьезно возросла. Это говорит о том, что они встретятся с высокими проходными баллами на популярные специальности. В этом году впервые произошло некоторое увеличение бюджетных мест. Так, в УрФУ дополнительные места появились на наиболее востребованных направлениях — социально-гуманитарных, экономических, инженерно-технических, а также на ИТ-блоках всех образовательных программ университета. Но и в этой ситуации учиться за государственный счет получится даже не у всех высокобалльников. Один из вариантов — получение высшего образования на платной основе, по контракту.

Многие семьи надеялись на то, что в условиях пандемии коронавируса и перехода образовательного процесса на дистанционные формы университеты снизят плату за обучение в этом году. Этого не произошло. В самих вузах объяснения такие: дистант не приводит к сокращению преподавателей, снижению фонда заработной платы и уменьшению затрат на поддержание инфраструктуры, поэтому предпосылок для радикального снижения стоимости высшего образования в российских условиях нет. И вообще — снижение стоимости может быть связано только с ухудшением качества образования, а этого вузы допустить никак не могут.

В действительности же между университетами обостряется борьба за студентов-контрактников, обеспечивающих дополнительные денежные вливания и возможности для развития. Поэтому вузы стараются адаптироваться к новым социально-экономическим реалиям, важнейшим фактором которых стало снижение жизненного уровня россиян. В этом году у молодежи появилось много новых возможностей получить платное высшее образование. Так, в период коронакризиса многие вузы (в том числе УрФУ — по всем образовательным программам) заморозили стоимость обучения, отказавшись от ее индексации на уровень инфляции, а также предоставляют студентам-контрактникам скидку на обучение, размер которой зависит от набранных баллов ЕГЭ. Сохраняются и многие виды негосударственных стипендий, выплачиваемых студентам из собственных фондов университетов и их партнеров. Например, в УрФУ повышенные стипендии получают первокурсники, ставшие победителями или призерами школьных олимпиад (ежемесячно до 20 тыс. рублей) и набравшие высокие баллы на ЕГЭ (по 10 тыс. рублей).

— Мы ожидаем роста эндаумент-фондов и расширения спектра стипендий, которые дают работодатели, — отметил первый проректор по экономике и стратегическому развитию УрФУ Даниил Сандлер. — Растет желание работодателя получить профориентированного студента, хорошо показавшего себя уже на первом курсе, привязать его к себе на длительную перспективу. И здесь мы создаем возможности студентам проявить себя. Во многих институтах УрФУ стартовал так называемый проект первого курса, когда студенты готовят практически профессиональные проекты. Это позволяет работодателям оценить потенциал студентов и найти свои будущие звезды.

Какая ваша стратегия?

Сегодня все университеты мира выстраивают стратегии поддержки своих студентов в условиях коронакризиса. В этот процесс вовлечены не только сами вузы, но и бизнес, благотворительные фонды и другие сообщества.

— В России сложилась система стипендиальной поддержки — государственной и негосударственной, — рассказала член Объединенного совета Фонда президентских грантов РФ, директор центра исследований филантропии и социальных программ бизнеса ИнЭУ УрФУ Елена Чернышкова. — Среди государственных стипендий самая известная — президентская стипендия для бакалавров и магистров, которая составляет от 2 тыс. до 22,8 тыс. руб. в месяц. Она выдается за хорошую учебу и участие в международных научных конференциях. Есть стипендия правительства РФ, ежемесячные суммы по всем направлениям подготовки — до 5 тыс. рублей. Есть стипендии и на региональном уровне, например, губернаторская в Свердловской области — от 900 до 2 тыс. рублей в месяц. Кроме того, существует большой список стипендий благотворительных фондов, самая большая и известная из которых — от Фонда Потанина (500 стипендий только для магистров по разным направлениям подготовки, по 20 тыс. рублей в месяц). Есть также целый ряд тематических стипендий, которые выплачиваются по определенным направлениям подготовки, например, стипендия Фонда им. Вернадского — по направлению экология и топливно-энергетический комплекс. Студентам выплачивается и масса корпоративных стипендий, учрежденных различными банками и крупными компаниями, это концепция будущих работодателей. Собственными стипендиальными программами поддерживают студентов и сами университеты, самые щедрые из которых — частные вузы. Так, в Европейском университете в Санкт-Петербурге стипендии бывают до 250 тыс. рублей и иногда соразмерны с годовой стоимостью обучения.

Вывод напрашивается такой: если студент хорошо учится и активно участвует в научных исследованиях вуза, у него есть большие возможности получить финансовую поддержку вне зависимости от того, бюджетник он или контрактник. Главное — знать о таких возможностях, тем более что их набор все время расширяется. Так, в этом году впервые в истории Уральского федерального университета в двух его институтах — Институте экономики и управления и Уральском гуманитарном институте — учреждены гранты на обучение. Они будут выплачиваться из средств самих этих институтов тем студентам-первокурсникам, которые не прошли на бюджет и поступили на контрактное обучение, с суммой баллов ЕГЭ выше 260. Необходимое условие для грантополучателей — учеба на четверки и пятерки на протяжении всего периода обучения.

— Ситуация в текущем году поменялась. Мы понимаем, что достаточно сильно упала платежеспособность населения. Это означает, что часть талантливых ребят, которые при прочих условиях могли поступить на платное обучение, в ближайшие год-два, возможно, будут этого лишены. Поэтому основная цель предоставления грантов — социальная, мы должны дать возможность этим ребятам все-таки начать обучение, — подчеркнул и.о. директора ИнЭУ УрФУ Дмитрий Толмачев. — В нашем институте свыше десяти программ бакалавриата и специалитета, но пока эксперимент с предоставлением грантов планируется для двух бакалаврских программ, которые реализуются в очной форме обучения. Первая — самая дорогая и топовая программа «Мировая экономика и международный бизнес», где из ста мест только девять бюджетные, не так много. С третьего курса она ведется полностью на английском языке. В ее рамках студенты имеют возможность продолжить обучение и провести третий-четвертый годы во Франции, получить бесплатно помимо диплома ИнЭУ УрФУ еще и диплом одной из ведущих мировых бизнес-школ KEDGE. Для ребят, поступающих в текущем году на данную программу, мы выделяем десять грантов, которые полностью компенсируют затраты на обучение в течение всех четырех лет. Практически это аналог бюджетного места. Еще десять грантов для компенсации половины стоимости четырехлетнего обучения мы выделяем на программу бакалавриата «Международный и корпоративный менеджмент». Это тоже очень престижная программа, на которую ведется каждый год очень серьезный набор и где число бюджетных мест также невелико. Прорабатываем вопрос о расширении грантовой поддержки и на другие образовательные программы ИнЭУ УрФУ.

В самое ближайшее время в России появится еще один инструмент инвестиций в образование — образовательный кредит по льготной ставке. Впрочем, совсем новым его назвать нельзя, хотя сегодня есть все шансы для того, чтобы применение этого инструмента обрело массовый характер. По поручению президента правительство России совместно с ЦБ должны представить предложения о снижении ставок по образовательным кредитам до 3% годовых. Эти меры предусматривают увеличение периода отсрочки выплаты по таким кредитам, а также увеличение размеров налоговых вычетов для лиц, выплачивающих образовательные кредиты и проценты по ним. Образовательный кредит — для любого банка очень сложный продукт, поскольку такой кредит, в отличие, например, от льготной ипотеки, не предусматривает первоначального взноса и залога, а заемщиком выступает пока еще нигде не работающий студент-первокурсник. Поэтому здесь задача государства — минимизировать банковские риски. Но еще важнее — обеспечить широкий доступ к высшему образованию представителям социальных слоев с невысокими доходами.

— Попытки ввести образовательные кредиты в нашей стране на моей памяти делались четыре раза. Предыдущий образовательный кредит под 8% годовых по статистике взяли не больше 100 человек на всю страну, — комментирует председатель Общественного совета при министерстве просвещения РФ по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, заведующий проектно-учебной лабораторией образовательной журналистики НИУ ВШЭ Александр Милкус. — Между тем такой кредит должен стать не только инструментом поддержки абитуриентов и студентов, но и способом повышения конкурентоспособности университетов. Тот вуз, в который придут ребята с этими деньгами, получит дополнительные возможности развития.

Нравится нам или нет нынешняя социально-экономическая модель, она вынуждает российскую молодежь уже на этапе окончания школы принимать ответственные решения, способные повлиять на всю дальнейшую жизнь. Создаваемые государством, университетами и бизнесом механизмы поддержки призваны сдержать социальное расслоение и предоставить возможность получения высшего образования способным представителям всех слоев общества. Впрочем, о действенности и масштабности этих инструментов пока судить рано.

Автор:

Павел Кобер



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