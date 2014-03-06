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Все из: здоровье

Стоматологический интернет магазин – виды услуг на сайте all4dental.ru

Стоматологический интернет магазин – виды услуг на сайте all4dental.ru

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Главным оружием красивой девушки, являются не только выразительные глаза, способные покорить с первого взгляда, но также соблазнительные губы, и, конечно же, милая притягательная улыбка. Если вы стали замечать, что цвет ваших зубов становится все более темным


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Куба договорилась о списании долга СССР

Куба договорилась о списании долга СССР

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РФ и Куба подписали договор, в соответствии с которым Гавана избавляется от необходимости выплачивать России 29 млрд американских долларов советского долга. Данную информацию передает агенство Reuter, ссылаясь на неназванных европейских и российских дипломатов.


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Ученые: Смартфоны опасны для здоровья человека

Ученые: Смартфоны опасны для здоровья человека

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Смартфоны могут привести к потере зрения. Об этом заявил офтальмолог из Великобритании Дэвид Элламби. По его словам, чтобы не стать завсегдатаем врачебного кабинета, необходимо умеренно пользоваться телефоном. Ученый подчеркнул, что с начала появления смартфонов (1997 год)


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