Главным оружием красивой девушки, являются не только выразительные глаза, способные покорить с первого взгляда, но также соблазнительные губы, и, конечно же, милая притягательная улыбка. Если вы стали замечать, что цвет ваших зубов становится все более темным Читать далее
РФ и Куба подписали договор, в соответствии с которым Гавана избавляется от необходимости выплачивать России 29 млрд американских долларов советского долга. Данную информацию передает агенство Reuter, ссылаясь на неназванных европейских и российских дипломатов. Читать далее
Смартфоны могут привести к потере зрения. Об этом заявил офтальмолог из Великобритании Дэвид Элламби. По его словам, чтобы не стать завсегдатаем врачебного кабинета, необходимо умеренно пользоваться телефоном. Ученый подчеркнул, что с начала появления смартфонов (1997 год) Читать далее