Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу принял решение об отмене около 100 нормативно-правовых актов, которые на сегодня не имеют законодательных оснований и мешали ведению бизнеса в Украине, сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью