Фото из открытых источников Заседание межпарламентского совета Украина — НАТО. Трансляцию вел телеканал «112 Украина». Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram
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Оперативно и лаконично о самом важном Источник: 112.ua Если вы заметили ошибку, выделите Читать далее
Владимир Гройсман Из открытых источников Кабинет министров Украины утвердил стратегию реформирования государственных банков. Решение было принято на заседании правительства в среду, 21 февраля, передает 112.ua. Предусматривается, что доля государственного сектора на банковском рынке сократится до 24% Читать далее
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман Пресс-служба Кабмина Кабинет министров Украины утвердил новый государственный стандарт начального образования. Решение было принято на заседании правительства в среду, 21 февраля, передает 112.ua. Нововведения будут применяться с 1 сентября 2018 года для Читать далее
Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу принял решение об отмене около 100 нормативно-правовых актов, которые на сегодня не имеют законодательных оснований и мешали ведению бизнеса в Украине, сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Читать далее
Верховная рада во вторник утром не поддержала проведение пленарного заседания в закрытом режиме. Об этом сообщается на сайте Верховной рады. Согласно информации, за постановление о проведении закрытого заседания проголосовал 121 народный депутат, против — 17, воздержался Читать далее
Народные депутаты со второй попытки приняли отставку министра экономического развития и торговли Павла Шереметы. За соответствующее решение проголосовали 252 нардепа. Напомним сегодня нардепы уже рассматривали вопрос отставки Шереметы, однако для принятия позитивного решения не хватило 13 Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко принял решение отменить визит в Турцию в связи с резким обострением ситуации в Донецкой области. Президент Украины Петр Порошенко отменил визит в Турцию и срочно созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны «в связи с резким обострением ситуации Читать далее