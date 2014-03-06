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Все из: заседание

Заседание межпарламентского совета Украина — НАТО, – видео

Заседание межпарламентского совета Украина — НАТО, – видео

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Фото из открытых источников Заседание межпарламентского совета Украина — НАТО. Трансляцию вел телеканал «112 Украина». Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном Источник: 112.ua Если вы заметили ошибку, выделите


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Кабмин утвердил стратегию реформирования государственных банков

Кабмин утвердил стратегию реформирования государственных банков

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Владимир Гройсман Из открытых источников Кабинет министров Украины утвердил стратегию реформирования государственных банков. Решение было принято на заседании правительства в среду, 21 февраля, передает 112.ua.  Предусматривается, что доля государственного сектора на банковском рынке сократится до 24%


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Кабмин утвердил новый стандарт начального образования

Кабмин утвердил новый стандарт начального образования

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман Пресс-служба Кабмина Кабинет министров Украины утвердил новый государственный стандарт начального образования. Решение было принято на заседании правительства в среду, 21 февраля, передает 112.ua.  Нововведения будут применяться с 1 сентября 2018 года для


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Кабмин Украины отменил около 100 регуляторных актов

Кабмин Украины отменил около 100 регуляторных актов

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Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу принял решение об отмене около 100 нормативно-правовых актов, которые на сегодня не имеют законодательных оснований и мешали ведению бизнеса в Украине, сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью


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Рада отказалась закрыто рассматривать особый статус части Донбасса

Рада отказалась закрыто рассматривать особый статус части Донбасса

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Верховная рада во вторник утром не поддержала проведение пленарного заседания в закрытом режиме. Об этом сообщается на сайте Верховной рады. Согласно информации, за постановление о проведении закрытого заседания проголосовал 121 народный депутат, против — 17, воздержался


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Рада приняла отставку министра экономики Шереметы

Рада приняла отставку министра экономики Шереметы

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Народные депутаты со второй попытки приняли отставку министра экономического развития и торговли Павла Шереметы. За соответствующее решение проголосовали 252 нардепа. Напомним сегодня нардепы уже рассматривали вопрос отставки Шереметы, однако для принятия позитивного решения не хватило 13


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Порошенко: состоялось введение российских войск в Украину

Порошенко: состоялось введение российских войск в Украину

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Президент Украины Петр Порошенко принял решение отменить визит в Турцию в связи с резким обострением ситуации в Донецкой области. Президент Украины Петр Порошенко отменил визит в Турцию и срочно созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны «в связи с резким обострением ситуации


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