Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак в феврале 2018 года получила зарабоную плату в размере 128,6 тыс. гривень Об этом говорится в официальном ответе НАПК на запрос, информирует «ДС» со ссылкой на Читать далее
По состоянию на декабрь 2017 года, 6,6% штатных сотрудников в Украине получали минимальные зарплаты, сообщает Государственная статистическая служба. Кроме того, Госстат утверждает, что количество людей, получающих минимальную зарплату сокращается. «В декабре 2017 года начисление в пределах Читать далее
В последний день января НБУ опубликовал выпуск своего ежемесячного макроэкономического и монетарного обзора. Он содержит анализ состояния внешней среды для украинской экономики и актуального состояния экономического развития страны. В обзоре рассмотрены различные факторы, влияющие на экономику. Читать далее
В Украине задолженность по выплате зарплаты превысила 2 млрд грн. Почти половина долга образована в Донецкой (27,7%) и Луганской (17,1%) областях. Об этом сообщила Государственная служба статистики. По данным Госстата, с начала года задолженность по выплате Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко отменил ограничения максимального месячного размера заработной платы народных депутатов Украины, членов Кабинета министров Украины, прокуроров, работников государственных органов, работников Национального банка Украины, судейской власти. Об этом говорится в законе Украины № 213-VIII Читать далее
Величина ежемесячных теневых зарплат, которые получают в Украине наемные работники, составляет как минимум 20 миллиардов гривен, что приводит к функционированию в стране черного рынка наличных средств. Об этом заявил Игорь Белоус, занимающий пост руководителя Государственной фискальной Читать далее
В Литве зарплаты самые низкие в регионе, по сравнению с находящимися рядом странами Европейского Союза. Литва в регионе лидирует и по другому показателю – части теневой экономики. Экономисты объясняют, почему «черные» деньги здесь более привлекательны, чем Читать далее