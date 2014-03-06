В Украине задолженность по выплате зарплаты превысила 2 млрд грн. Почти половина долга образована в Донецкой (27,7%) и Луганской (17,1%) областях. Об этом сообщила Государственная служба статистики. По данным Госстата, с начала года задолженность по выплате