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Все из: заработок

Госстат подсчитал, сколько людей в Украине получают минимальную зарплату

Госстат подсчитал, сколько людей в Украине получают минимальную зарплату

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По состоянию на декабрь 2017 года, 6,6% штатных сотрудников в Украине получали минимальные зарплаты, сообщает Государственная статистическая служба. Кроме того, Госстат утверждает, что количество людей, получающих минимальную зарплату сокращается. «В декабре 2017 года начисление в пределах


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Нацбанк Украины ввел запрет на некоторые операции с иностранной валютой для физических лиц

Нацбанк Украины ввел запрет на некоторые операции с иностранной валютой для физических лиц

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В Украине с сегодняшнего дня вступают в силу новые ограничения на операции с иностранной валютой для физических лиц, то есть, рядовых граждан. Получить наличные по платежным картам (даже если они зачислялись в долларах или евро) украинцы


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MMCIS investments: заработок на инвестиционных фондах

MMCIS investments: заработок на инвестиционных фондах

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Инвестирование и депозиты — это темы, не теряющие актуальность. Экономическая рецессия и другие глобальные процессы побуждают искать источники стабильного дополнительного дохода и способы защиты капитала. На сегодняшний день в банковской сфере доступны многочисленные пакеты услуг для


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Работа в банке в Киеве: не мечта, а реальность

Работа в банке в Киеве: не мечта, а реальность

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Вопрос трудоустройства всегда волнует всю семью. Ведь от заработка, например, главы семейства, зависит благосостояние и качество жизни трех или четырех человек. Однако, не стоит забывать и о женщинах, ведь достойный заработок важен и им для того,


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Реален ли заработок на Форекс?

Реален ли заработок на Форекс?

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Столь заманчивая перспектива заработать большие деньги, не выходя из дома, не делая при этом серьезных вложений, мало кого оставляет равнодушным. Но всем известно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. [#preview] Поэтому, желающие испытать себя в


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