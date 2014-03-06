По состоянию на декабрь 2017 года, 6,6% штатных сотрудников в Украине получали минимальные зарплаты, сообщает Государственная статистическая служба. Кроме того, Госстат утверждает, что количество людей, получающих минимальную зарплату сокращается. «В декабре 2017 года начисление в пределах Читать далее
В Украине с сегодняшнего дня вступают в силу новые ограничения на операции с иностранной валютой для физических лиц, то есть, рядовых граждан. Получить наличные по платежным картам (даже если они зачислялись в долларах или евро) украинцы Читать далее
Инвестирование и депозиты — это темы, не теряющие актуальность. Экономическая рецессия и другие глобальные процессы побуждают искать источники стабильного дополнительного дохода и способы защиты капитала. На сегодняшний день в банковской сфере доступны многочисленные пакеты услуг для Читать далее
Вопрос трудоустройства всегда волнует всю семью. Ведь от заработка, например, главы семейства, зависит благосостояние и качество жизни трех или четырех человек. Однако, не стоит забывать и о женщинах, ведь достойный заработок важен и им для того, Читать далее
Столь заманчивая перспектива заработать большие деньги, не выходя из дома, не делая при этом серьезных вложений, мало кого оставляет равнодушным. Но всем известно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. [#preview] Поэтому, желающие испытать себя в Читать далее