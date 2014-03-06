Ялта — это не только символ раздела мира на сферы влияния, но и символ способности противоборствующих государств договариваться и соблюдать достигнутые договоренности. Однако глубокие геополитические изменения в мире стали складываться сразу после появления ядерного оружия у США, а следом и у СССР. Оно стало разрушать фундаментальную тектоническую Читать далее
Если представить, что международные отношения это непрочная и крайне переплетённая паутина, то кризис, возникший на Украине, может послужить предпосылкой для ещё большего запутывания и без того сложной системы транснациональных связей. Сюда можно отнести, прежде всего, проблему Читать далее
Европа, напуганная перспективой остаться без энергоносителей, добивается от Вашингтона начала поставок нефти и газа в страны Евросоюза. Европа, напуганная перспективой остаться без энергоносителей, добивается от Вашингтона начала поставок нефти и газа в страны Евросоюза в рамках Читать далее
В МинАПК надеются, что удастся «продвинуть» на Запад и экспорт сельхозпродукции На сегодняшний день импорт из России в Украину сельхозпродукции составляет 10%, в то время как на долю ЕС приходится более 42% импорта. Об этом заявил заместитель министра аграрной Читать далее
Первые неприятности от санкций США, наложенных на РФ из-за ситуации в Украине: СМП банк и Инвесткапиталбанк попали под блокировку систем VISA, из-за чего пользоваться кредитными карточками стало невозможно. Читать далее
Еще до начала «референдума» в Крыму, после проведения которого, ЕС может перейти ко 2-му этапу санкций относительно РФ, некоторые западные банки начали проводить мероприятия по замораживанию сотрудничества с Россией. В частности, одной из первых жертв путинской Читать далее
На сегодняшний день российская экономика неразрывно связана с продажей газа и нефти, поэтому отказ США и европейских стран от закупок этих товаров может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие страны. Об этом рассказал Александр Пасхавер, являющийся Читать далее