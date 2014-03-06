Такой законопроект был внесен в Госдуму. Частные военно-охранные компании должны будут оказывать такие услуги, как разминирование территории, зданий, вооруженное сопровождение морских судов, говорится в документе, который внес один из членов фракции «Справедливой России». Кроме того, такие