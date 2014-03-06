Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "законопроект"

Все из: законопроект

Принятие законопроекта о валюте не повлияет на обменный курс, — НБУ

Принятие законопроекта о валюте не повлияет на обменный курс, — НБУ

Нет комментариев

Принятие законопроекта «О валюте» не отразится на платежном балансе и курсе валют на украинском рынке. Об этом сегодня, 5 марта, во время брифинга заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Украина. «У


Читать далее
В России могут появиться частные военные компании

В России могут появиться частные военные компании

Нет комментариев

Такой законопроект был внесен в Госдуму. Частные военно-охранные компании должны будут оказывать такие услуги, как разминирование территории, зданий, вооруженное сопровождение морских судов, говорится в документе, который внес один из членов фракции «Справедливой России». Кроме того, такие


Читать далее
Арбузов: Ограничение наличных расчетов суммой в 18,2 тысячи гривен навредит экономике

Арбузов: Ограничение наличных расчетов суммой в 18,2 тысячи гривен навредит экономике

Нет комментариев

Экс-глава НБУ Сергей Арбузов считает, что Национальный банк должен сохранить право самостоятельно устанавливать максимальную сумму наличных расчетов По мнению политика, передача этого права парламенту и снижение суммы наличных расчетов до 18,2 тысяч гривен является ошибкой, которая


Читать далее
В Украине создадут единый Фонд соцстраха

В Украине создадут единый Фонд соцстраха

Нет комментариев

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде создать объединение фонда социального страхования, чтобы он был единой структурой, а также сделать жестче правила формирования трудовых отношений.


Читать далее
Рада отказалась закрыто рассматривать особый статус части Донбасса

Рада отказалась закрыто рассматривать особый статус части Донбасса

Нет комментариев

Верховная рада во вторник утром не поддержала проведение пленарного заседания в закрытом режиме. Об этом сообщается на сайте Верховной рады. Согласно информации, за постановление о проведении закрытого заседания проголосовал 121 народный депутат, против — 17, воздержался


Читать далее
Порошенко утвердил закон о реформировании национальной ГТС

Порошенко утвердил закон о реформировании национальной ГТС

Нет комментариев

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О реформировании системы управления Единой ГТС», который предполагает создание единого оператора газотранспортной системы, сообщается на сайте Верховной Рады. Документ устанавливает порядок, при котором учредителем оператора может быть только государство, в


Читать далее
Правительство Украины одобрило проект закона о вступлении в НАТО

Правительство Украины одобрило проект закона о вступлении в НАТО

Нет комментариев

Правительство Украины одобрило проект закона об отмене внеблокового статуса страны и взятии курса на вступление в НАТО, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «Перед саммитом НАТО наша цель — получение специального статуса между Украиной и НАТО. НАТО должно дать Украине специальный статус особенного


Читать далее
Стр 1 из 4 1234
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top