Принятие законопроекта «О валюте» не отразится на платежном балансе и курсе валют на украинском рынке. Об этом сегодня, 5 марта, во время брифинга заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Украина. «У Читать далее
Такой законопроект был внесен в Госдуму. Частные военно-охранные компании должны будут оказывать такие услуги, как разминирование территории, зданий, вооруженное сопровождение морских судов, говорится в документе, который внес один из членов фракции «Справедливой России». Кроме того, такие Читать далее
Экс-глава НБУ Сергей Арбузов считает, что Национальный банк должен сохранить право самостоятельно устанавливать максимальную сумму наличных расчетов По мнению политика, передача этого права парламенту и снижение суммы наличных расчетов до 18,2 тысяч гривен является ошибкой, которая Читать далее
Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде создать объединение фонда социального страхования, чтобы он был единой структурой, а также сделать жестче правила формирования трудовых отношений. Читать далее
Верховная рада во вторник утром не поддержала проведение пленарного заседания в закрытом режиме. Об этом сообщается на сайте Верховной рады. Согласно информации, за постановление о проведении закрытого заседания проголосовал 121 народный депутат, против — 17, воздержался Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О реформировании системы управления Единой ГТС», который предполагает создание единого оператора газотранспортной системы, сообщается на сайте Верховной Рады. Документ устанавливает порядок, при котором учредителем оператора может быть только государство, в Читать далее
Правительство Украины одобрило проект закона об отмене внеблокового статуса страны и взятии курса на вступление в НАТО, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «Перед саммитом НАТО наша цель — получение специального статуса между Украиной и НАТО. НАТО должно дать Украине специальный статус особенного Читать далее