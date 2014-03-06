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Все из: закон

В Украине будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии, — Новак

В Украине будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии, — Новак

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Верховная Рада Украины достойна благодарности за то, что 233 голосами приняла за основу и в целом инфраструктурный законопроект о строительстве дорог по принципу концессии. Об этом в своем Facebook написал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины


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В польском Минюсте заявили, что закон об ИНП заморожен не будет

В польском Минюсте заявили, что закон об ИНП заморожен не будет

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В Министерстве юстиции Польши опровергли сообщения израильских СМИ, согласно которым Польша якобы заморозила закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщает «Польское радио». Отмечается, что в субботу, 24 февраля, израильские СМИ сообщили, что Польша подверглась давлению


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Украинских водителей принудительно заправят биотопливом

Украинских водителей принудительно заправят биотопливом

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Украинская экономика и внутренне производство в частности, могут быть простимулированы на десятки миллиардов гривен. Для этого нужно запустить производство биотопливных добавок к бензину и дизтопливу, считают сторонники биоэтанола. Открытие этого производственного направления позволит повысить энергонезависимость и


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Принят закон, разрешающий заключать зарубежные договоры по email и инвойсу

Принят закон, разрешающий заключать зарубежные договоры по email и инвойсу

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Сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №4496 во втором чтении. Законопроект поддержали 270 народных депутатов. Этот проект закона упраздняет необходимость составлять бумажный договор при оказании услуг на экспорт. Если президент подпишет этот законопроект, украинские компании-экспортеры (в


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Рада разрешила иностранцам проходить военную службу в ВСУ

Рада разрешила иностранцам проходить военную службу в ВСУ

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Проект закона поддержали 229 парламентариев Верховная Рада Украины разрешила иностранным гражданам и лицам без гражданства проходить военную службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий проект закона №2389 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины


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Предпринимателей III группы обязали установить кассовые аппараты

Предпринимателей III группы обязали установить кассовые аппараты

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Физические лица-предприниматели III группы с 1 июля 2015 г. обязаны использовать кассовые аппараты (РРО). Это предусмотрено законом Украины № 71-VІІІ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины (относительно налоговой реформы)». Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС), В Украине установить кассовые


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Нацбанк официально разрешил WebMoney в Украине

Нацбанк официально разрешил WebMoney в Украине

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Национальный банк Украины зарегистрировал платежную систему WebMoney.UA как внутригосударственную систему расчетов. Также WebMoney.UA есть в Перечне зарегистрированных небанковских платежных систем на сайте НБУ, сообщается на странице компании в социальной сети Facebook. “Отныне WebMoney.UA – официально зарегистрирована


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