Новосибирские полицейские пресекли деятельность мошенников, организовавших интернет-магазин и предлагавших своим клиентам контрафактные товары под видами известных брендов. Интернет-магазин организовали четверо жителей Новосибирска, ранее не попадавших в поле зрения оперативников. Как рассказали НДН.инфо в пресс-службе полиции, Читать далее
Западные банки заранее записывают себе в статью расходов ограбление банкоматов. Такое происходило, происходит и будет происходить. Вопрос лишь в том, как часто будут ловить грабителей. Милиция Киевской области превзошла себя, задержав сразу две банды «банкоматчиков», которые Читать далее
Ректор Налоговой академии Петр Мельник во время своего задержание вел себя очень спокойно и не пытался кому-либо звонить. Об этом «Вестям» сообщила Ирина Лемешева, пресс-офицер ГУБОП МВД. «Было два заявления от родителей абитуриентов, которые хотели поступить Читать далее