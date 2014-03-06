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Все из: задержание

Владельцы интернет-магазина контрафакта попались в Новосибирске

Владельцы интернет-магазина контрафакта попались в Новосибирске

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Новосибирские полицейские пресекли деятельность мошенников, организовавших интернет-магазин и предлагавших своим клиентам контрафактные товары под видами известных брендов.   Интернет-магазин организовали четверо жителей Новосибирска, ранее не попадавших в поле зрения оперативников. Как рассказали НДН.инфо в пресс-службе полиции,


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Банкоматы могут спать спокойно: две банды задержали на Киевщине

Банкоматы могут спать спокойно: две банды задержали на Киевщине

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Западные банки заранее записывают себе в статью расходов ограбление банкоматов. Такое происходило, происходит и будет происходить. Вопрос лишь в том, как часто будут ловить грабителей. Милиция Киевской области превзошла себя, задержав сразу две банды «банкоматчиков», которые


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В милиции рассказали подробности задержания ректора Налоговой академии Мельника

В милиции рассказали подробности задержания ректора Налоговой академии Мельника

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Ректор Налоговой академии Петр Мельник во время своего задержание вел себя очень спокойно и не пытался кому-либо звонить. Об этом «Вестям» сообщила Ирина Лемешева, пресс-офицер ГУБОП МВД. «Было два заявления от родителей абитуриентов, которые хотели поступить


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