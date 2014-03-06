Западные банки заранее записывают себе в статью расходов ограбление банкоматов. Такое происходило, происходит и будет происходить. Вопрос лишь в том, как часто будут ловить грабителей. Милиция Киевской области превзошла себя, задержав сразу две банды «банкоматчиков», которые