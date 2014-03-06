Активисты Руха новых сил Михаила Саакашвили обвинили генерального прокурора Юрия Луценко в том, что он угрожал им топором и повредил генератор Об этом рассказали активисты, которые пикетируют дом Луценко, сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу РНС. Читать далее
Суд удовлетворил ходатайство генпрокуратуры о специальном досудебном следствии и заочном осуждении подозреваемых в организации расстрела Небесной сотни Об этом 18 февраля заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает «ДС» со ссылкой на «112 Украина» «Хочу сказать вам главное. Читать далее
По убеждению советника Президента Украины Юрия Луценко, часть членов коалиции в ВР выйдут из ее состава и таким образом запустят процесс досрочных выборов в парламент. Об этом он сказал в эфире Громадське.ТБ. «Это даст Президенту юридические Читать далее
Служба безопасности Украины начала проверку выступления бывшего главы МВД Юрия Луценко во время митинга, проходившего на майдане Незалежности в Киеве 22 января. Ведомство потребовало от СМИ «безотлагательно предоставить все имеющиеся видеоматериалы» с выступлением Юрия Луценко. В Читать далее
Высший совет юстиции намерен провести проверку деятельности судьи Печерского районного суда Киева Родиона Киреева, вынесшего решение об аресте бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, и судьи этого же суда Сергея Вовка, вынесшего приговор бывшему министру внутренних дел Юрию Читать далее
Юрий Луценко выступает за создание возможности отзыва народного депутата с помощью голосования граждан ID-карточками. Об этом он как инициатор «Третьей Украинской Республики» заявил на форуме движения «Честно» и сообщил в своем Facebook. «Время включить контроль общества над Читать далее
Освобожденный Президентом Украины Виктором Янукрвичем бывший заключенный Менской колонии Юрий Луценко рассказал о своих планах на ближайший год. В эфире украинского телевидения оппозиционер сообщил о том, что течение следующего года будет писать план действий, с которым Читать далее