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Все из: Юрий Луценко

Активисты Саакашвили пожаловались, что Луценко гонял их топором

Активисты Саакашвили пожаловались, что Луценко гонял их топором

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Активисты Руха новых сил Михаила Саакашвили обвинили генерального прокурора Юрия Луценко в том, что он угрожал им топором и повредил генератор Об этом рассказали активисты, которые пикетируют дом Луценко, сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу РНС.


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Луценко пообещал открытый судебный процесс над Захарченко и Якименко

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Суд удовлетворил ходатайство генпрокуратуры о специальном досудебном следствии и заочном осуждении подозреваемых в организации расстрела Небесной сотни Об этом 18 февраля заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает «ДС» со ссылкой на «112 Украина» «Хочу сказать вам главное.


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На неделе должны начаться процессы по роспуску ВР — Советник Президента

На неделе должны начаться процессы по роспуску ВР — Советник Президента

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По убеждению советника Президента Украины Юрия Луценко, часть членов коалиции в ВР выйдут из ее состава и таким образом запустят процесс досрочных выборов в парламент. Об этом он сказал в эфире Громадське.ТБ. «Это даст Президенту юридические


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СБУ подозревает Юрия Луценко в призывах к захвату власти

СБУ подозревает Юрия Луценко в призывах к захвату власти

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Служба безопасности Украины начала проверку выступления бывшего главы МВД Юрия Луценко во время митинга, проходившего на майдане Незалежности в Киеве 22 января. Ведомство потребовало от СМИ «безотлагательно предоставить все имеющиеся видеоматериалы» с выступлением Юрия Луценко.  В


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Высший совет юстиции проверит судей Тимошенко и Луценко

Высший совет юстиции проверит судей Тимошенко и Луценко

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Высший совет юстиции намерен провести проверку деятельности судьи Печерского районного суда Киева Родиона Киреева, вынесшего решение об аресте бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, и судьи этого же суда Сергея Вовка, вынесшего приговор бывшему министру внутренних дел Юрию


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Луценко предлагает «ноу-хау», как отзывать предателей из Рады

Луценко предлагает «ноу-хау», как отзывать предателей из Рады

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Юрий Луценко выступает за создание возможности отзыва народного депутата с помощью голосования граждан ID-карточками. Об этом он как инициатор «Третьей Украинской Республики» заявил на форуме движения «Честно» и сообщил в своем Facebook. «Время включить контроль общества над


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Луценко рассказал о хорошем плане

Луценко рассказал о хорошем плане

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Освобожденный Президентом Украины Виктором Янукрвичем бывший заключенный Менской колонии Юрий Луценко рассказал о своих планах на ближайший год. В эфире украинского телевидения оппозиционер сообщил о том, что течение следующего года будет писать план действий, с которым


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