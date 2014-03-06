Активисты Руха новых сил Михаила Саакашвили обвинили генерального прокурора Юрия Луценко в том, что он угрожал им топором и повредил генератор Об этом рассказали активисты, которые пикетируют дом Луценко, сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу РНС.