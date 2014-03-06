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Все из: Яценюк

Будет ли отопительный сезон в Украине?

Будет ли отопительный сезон в Украине?

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С подготовкой к отопительному сезону в Украине творится что-то странное. Вначале правительство обещало подать энергоноситель в радиаторы горожан 15 октября, как и в прошлые годы. Но все прекрасно знают, что хоть официально отопительный сезон и начинается


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Финансовая система Украины стремительно деградирует

Финансовая система Украины стремительно деградирует

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События последних месяцев ярко продемонстрировали способности правительства Яценюка, которое вместо создания реального плана спасения экономики страны оказались способными лишь на включение печатного станка и получение кредитов у западных партнеров. В результате обесцененная гривна просто обвалилась. Но


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Яценюк: Украина не будет объявлять дефолт

Яценюк: Украина не будет объявлять дефолт

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В ближайшее время Украина не намерена объявлять дефолт, так как располагает всеми ресурсами, которые требуются для выполнения ранее взятых на себя обязательств, в том числе обязательств по долговым бумагам, которые были выданы в обмен на российский


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Яценюк: Россия хочет дать скидку $100, это неприемлемо

Яценюк: Россия хочет дать скидку $100, это неприемлемо

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В Брюсселе проходили очередные переговоры по газу между Киевом, Москвой и Евросоюзом. На переговорах «Газпром» предложил сделать скидку Украине за счет уменьшения пошлины на экспорт газа из России, то есть за счет бюджета РФ. Однако Арсений


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Регионы Украины получат больше прав

Регионы Украины получат больше прав

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Премьер Украины А. Яценюк предлагает правительству провести работу в рамках реформирования местного самоуправления. Яценюк хочет предоставить регионам право самостоятельно определять региональные налоги и оставлять на месте налог на прибыль, который в данное время области полностью перечисляют


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