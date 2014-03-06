С подготовкой к отопительному сезону в Украине творится что-то странное. Вначале правительство обещало подать энергоноситель в радиаторы горожан 15 октября, как и в прошлые годы. Но все прекрасно знают, что хоть официально отопительный сезон и начинается Читать далее
События последних месяцев ярко продемонстрировали способности правительства Яценюка, которое вместо создания реального плана спасения экономики страны оказались способными лишь на включение печатного станка и получение кредитов у западных партнеров. В результате обесцененная гривна просто обвалилась. Но Читать далее
В ближайшее время Украина не намерена объявлять дефолт, так как располагает всеми ресурсами, которые требуются для выполнения ранее взятых на себя обязательств, в том числе обязательств по долговым бумагам, которые были выданы в обмен на российский Читать далее
В Брюсселе проходили очередные переговоры по газу между Киевом, Москвой и Евросоюзом. На переговорах «Газпром» предложил сделать скидку Украине за счет уменьшения пошлины на экспорт газа из России, то есть за счет бюджета РФ. Однако Арсений Читать далее
Премьер Украины А. Яценюк предлагает правительству провести работу в рамках реформирования местного самоуправления. Яценюк хочет предоставить регионам право самостоятельно определять региональные налоги и оставлять на месте налог на прибыль, который в данное время области полностью перечисляют Читать далее