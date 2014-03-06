17:10 28 февраля 2018. Дарья Агиенко Бизнес, Южно-Сахалинск Бизнес-эксперт, друг президента «Сколково» Виктора Вексельберга, советник фонда инноваций и просто финский олигарх Пекка Вильякайнен объяснил сахалинским инноваторам, как искать деньги для своих проектов. Мастер-класс именитого финна, который инвестирует в небольшие компании, прошел Читать далее
Япония не имеет потенциала для нанесения удара по КНДР в случае агрессии, отказалась от обладания ядерным оружием и поэтому высоко оценивает новую ядерную доктрину США, подтверждающую обязательства Вашингтона по защите союзников. Об этом заявил на слушаниях Читать далее
Украина и Япония подписали соглашение о целевом кредите на сумму 108 млрд иен (около 800 млн долл.) на реконструкцию Бортнической станции аэрации возле Киева в рамках меморандума о сотрудничестве в этом направлении, подписанного между странами 6 Читать далее
Японский премьер-министр Синдзо Абэ намерен решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией. Об этом он заявил журналистам во время посещения северного японского города Немуро. «Я решу проблему северных территорий и заключу мирный договор. Читать далее
Япония ввела новые санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, объявил в среду глава аппарата правительства Японии Ёсихидэ Суга. Полный список санкций еще не опубликован, но в МИД Японии уточнили, что под них попали Читать далее
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по просьбе США отложил визит Владимира Путина в Токио, который должен был состояться осенью 2014 года. Визит главы государства в Японию может быть назначен на весну, передает агентство Kyodo со ссылкой на источники Читать далее
В связи со сложившейся нестабильной экономической и финансовой ситуацией на Украине, страны-союзники предоставляют ей значительную экономическую помощь. В ближайшее время власти Японии передадут Украине около 300 тысяч долларов в виде финансовой гуманитарной помощи. Читать далее