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Все из: Япония

«Бизнес-ангелы» и «долина смерти»: финский эксперт «Сколково» рассказал, как сделать успешный стартап

«Бизнес-ангелы» и «долина смерти»: финский эксперт «Сколково» рассказал, как сделать успешный стартап

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17:10 28 февраля 2018. Дарья Агиенко Бизнес, Южно-Сахалинск Бизнес-эксперт, друг президента «Сколково» Виктора Вексельберга, советник фонда инноваций и просто финский олигарх Пекка Вильякайнен объяснил сахалинским инноваторам, как искать деньги для своих проектов. Мастер-класс именитого финна, который инвестирует в небольшие компании, прошел


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Япония поддержала новую ядерную доктрину США

Япония поддержала новую ядерную доктрину США

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Япония не имеет потенциала для нанесения удара по КНДР в случае агрессии, отказалась от обладания ядерным оружием и поэтому высоко оценивает новую ядерную доктрину США, подтверждающую обязательства Вашингтона по защите союзников. Об этом заявил на слушаниях


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Япония даст Украине 800 миллионов долларов кредита на реконструкцию Бортнической станции

Япония даст Украине 800 миллионов долларов кредита на реконструкцию Бортнической станции

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Украина и Япония подписали соглашение о целевом кредите на сумму 108 млрд иен (около 800 млн долл.) на реконструкцию Бортнической станции аэрации возле Киева в рамках меморандума о сотрудничестве в этом направлении, подписанного между странами 6


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Япония подпишет мирный договор с Россией

Япония подпишет мирный договор с Россией

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Японский премьер-министр Синдзо Абэ намерен решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией. Об этом он заявил журналистам во время посещения северного японского города Немуро. «Я решу проблему северных территорий и заключу мирный договор.


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Япония ввела санкции против ВТБ и Сбербанка

Япония ввела санкции против ВТБ и Сбербанка

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Япония ввела новые санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, объявил в среду глава аппарата правительства Японии Ёсихидэ Суга. Полный список санкций еще не опубликован, но в МИД Японии уточнили, что под них попали


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По просьбе США Япония перенесла визит Путина в Токио

По просьбе США Япония перенесла визит Путина в Токио

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по просьбе США отложил визит Владимира Путина в Токио, который должен был состояться осенью 2014 года. Визит главы государства в Японию может быть назначен на весну, передает агентство Kyodo со ссылкой на источники


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Финансовая помощь Украине от союзников

Финансовая помощь Украине от союзников

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В связи со сложившейся нестабильной экономической и финансовой ситуацией на Украине, страны-союзники предоставляют ей значительную экономическую помощь. В ближайшее время власти Японии передадут Украине около 300 тысяч долларов в виде финансовой гуманитарной помощи.


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Экономические новости Украины и мира.
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