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Все из: Янукович

Первый – со стороны защиты: О чем допрашивали экс-министра иностранных дел в суде по делу Януковича

Первый – со стороны защиты: О чем допрашивали экс-министра иностранных дел в суде по делу Януковича

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Леонид Кожара, экс-глава МИД Министр иностранных дел Украины (2012-2014) Леонид Кожара, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича, стал первым свидетелем стороны защиты по делу о госизмене экс-президента, который был допрошен в Оболонском суде.


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Янукович о сотрудничестве с Манафортом: Личных контактов не было, он работал с АП

Янукович о сотрудничестве с Манафортом: Личных контактов не было, он работал с АП

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Из открытых источников Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в ходе пресс-конференции в Москве, которую транслировал телеканал «112 Украина», рассказал о сотрудничестве со своим бывшим советником Полом Манафортом.  По его словам, совместная работа с Манафортом началась во


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Заседание суда по делу о госизмене Януковича, — видео

Заседание суда по делу о госизмене Януковича, — видео

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Виктор Янукович Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела о госизмене Виктора Януковича. Сегодня на заседании допросили экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева. Трансляцию вел телеканал «112 Украина». Кроме того, суд утвердил список свидетелей стороны защиты, которых


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Китай направит инвестиции в Крым

Китай направит инвестиции в Крым

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Заместитель председателя правительства Крыма Рустам Темиргалиев заявил, что в Китае заинтересованы проектом строительства на полуострове глубоководного порта. По словам вице-премьера, инвесторы из Поднебесной готовы к возобновлению переговоров по этому вопросу.


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Япония выделит Украине $15 млрд

Япония выделит Украине $15 млрд

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Япония выделит Украине $1,5 млрд денежной помощи, — об этом сообщил Йосихидэ Суга (секретарь кабинета министров Японии) 25 марта.Также Суга подчеркнул, что денежная помощь будет выделена после того, как украинские власти договорятся с представителями МВФ о


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Янукович нашел причину кризиса украинской экономики

Янукович нашел причину кризиса украинской экономики

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Экономика Украины находится в преддефолтном состоянии из-за дестабилизации политической ситуации в республике, после того как украинская сторона потеряла такого важного партнера как Россия. Об этом в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Ростове-на-Дону заявил экс-президент Украины Виктор Янукович.


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СМИ: Путин едет в Киев, чтобы отговорить Януковича от сближения с ЕС

СМИ: Путин едет в Киев, чтобы отговорить Януковича от сближения с ЕС

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Президенты Украины и России проведут встречу в неформальной обстановке В субботу, 27 июля, президент России Владимир Путин намерен приехать вКиев на празднование 1025-летия Крещения Руси, пишет изданиеКоммерсант-Украина. По данным издания, поездка в Киев предварительно вписана в календарь Путина. По словам источника,


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