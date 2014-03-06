Леонид Кожара, экс-глава МИД Министр иностранных дел Украины (2012-2014) Леонид Кожара, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича, стал первым свидетелем стороны защиты по делу о госизмене экс-президента, который был допрошен в Оболонском суде.