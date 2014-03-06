Леонид Кожара, экс-глава МИД Министр иностранных дел Украины (2012-2014) Леонид Кожара, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича, стал первым свидетелем стороны защиты по делу о госизмене экс-президента, который был допрошен в Оболонском суде. Читать далее
Из открытых источников Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в ходе пресс-конференции в Москве, которую транслировал телеканал «112 Украина», рассказал о сотрудничестве со своим бывшим советником Полом Манафортом. По его словам, совместная работа с Манафортом началась во Читать далее
Виктор Янукович Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела о госизмене Виктора Януковича. Сегодня на заседании допросили экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева. Трансляцию вел телеканал «112 Украина». Кроме того, суд утвердил список свидетелей стороны защиты, которых Читать далее
Заместитель председателя правительства Крыма Рустам Темиргалиев заявил, что в Китае заинтересованы проектом строительства на полуострове глубоководного порта. По словам вице-премьера, инвесторы из Поднебесной готовы к возобновлению переговоров по этому вопросу. Читать далее
Япония выделит Украине $1,5 млрд денежной помощи, — об этом сообщил Йосихидэ Суга (секретарь кабинета министров Японии) 25 марта.Также Суга подчеркнул, что денежная помощь будет выделена после того, как украинские власти договорятся с представителями МВФ о Читать далее
Экономика Украины находится в преддефолтном состоянии из-за дестабилизации политической ситуации в республике, после того как украинская сторона потеряла такого важного партнера как Россия. Об этом в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Ростове-на-Дону заявил экс-президент Украины Виктор Янукович. Читать далее
Президенты Украины и России проведут встречу в неформальной обстановке В субботу, 27 июля, президент России Владимир Путин намерен приехать вКиев на празднование 1025-летия Крещения Руси, пишет изданиеКоммерсант-Украина. По данным издания, поездка в Киев предварительно вписана в календарь Путина. По словам источника, Читать далее