Украина может стимулировать внутреннее производство на десятки миллиардов гривен и повысить энергонезависимость путем выпуска биотопливных добавок к бензину и дизельному топливу. Для этого есть все условия. Об этом пишет БизнесЦензор. В Верховной раде зарегистрирован законопроект №7348, который Читать далее
Руководство поисковой системы «Яндекс» ради удержания первенства в противостоянии с «Google», решило увеличить количество рекламы от зарубежных инвесторов, которые целенаправленно завоевывают интернет-пространство, ради увеличения интереса к их продукции. По сути, Яндекс ведет активную борьбу за лидерство Читать далее
Как заявил финансовый директор «Яндекса» Александр Шульгин, интернет-гигант намеревается запустить новую программу обратной покупки 3 миллионов акций у собственных инвесторов. Шульгин заметил, что «Яндекс» хочет выкупить акции с целью использования их для вознаграждения сотрудников. Читать далее
Компания «Яндекс» сообщила о том, что в данный момент она не является держателем акций Facebook Inc. «Яндекс» избавился от 142 479 акций самой популярной социальной сети в мире. В 2013 году было продано 93 971 акций Читать далее
Представители российской компании ожидают улучшение качества как рекламных площадок, так и рекламы в целом Компании «Яндекс» и Google анонсировали начало сотрудничества в сфере рекламы. Об этом сообщает пресс-служба компании «Яндекс». В рамках партнерства сервисы размещения медийной рекламы «Яндекса» Читать далее
На днях компания Яндекс опубликовала свой финансовый отчет за 2013 год. Таким образом, прибыль организации значительно выросла и составила 13,5 миллиардов рублей. В процентном эквиваленте рост прибыли составил 64%. Выручка компании за прошлый год составила практически Читать далее
На странице выдачи в поиске Яндекса по запросам «поведенческие факторы», «накрутка поведенческих факторов», «продвижение поведенческими факторами» в рекламном блоке Директа на первой позиции с некоторых пор появляется объявление, предупреждающее о том, что накрутка поведенческих факторов очень Читать далее