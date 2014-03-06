Украина может стимулировать внутреннее производство на десятки миллиардов гривен и повысить энергонезависимость путем выпуска биотопливных добавок к бензину и дизельному топливу. Для этого есть все условия. Об этом пишет БизнесЦензор. В Верховной раде зарегистрирован законопроект №7348, который