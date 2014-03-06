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Все из: Яндекс

Как биотопливо поможет экономике Украины

Как биотопливо поможет экономике Украины

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Украина может стимулировать внутреннее производство на десятки миллиардов гривен и повысить энергонезависимость путем выпуска биотопливных добавок к бензину и дизельному топливу. Для этого есть все условия. Об этом пишет БизнесЦензор. В Верховной раде зарегистрирован законопроект №7348, который


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«Яндекс» продолжает наращивать зарубежную рекламу в борьбе с «Google»

«Яндекс» продолжает наращивать зарубежную рекламу в борьбе с «Google»

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Руководство поисковой системы «Яндекс» ради удержания первенства в противостоянии с «Google», решило увеличить количество рекламы от зарубежных инвесторов, которые целенаправленно завоевывают интернет-пространство, ради увеличения интереса к их продукции. По сути, Яндекс ведет активную борьбу за лидерство


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«Яндекс» выкупит 3 миллиона своих акций

«Яндекс» выкупит 3 миллиона своих акций

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Как заявил финансовый директор «Яндекса» Александр Шульгин, интернет-гигант намеревается запустить новую программу обратной покупки 3 миллионов акций у собственных инвесторов. Шульгин заметил, что «Яндекс» хочет выкупить акции с целью использования их для вознаграждения сотрудников.


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«Яндекс» продал все свои акции Facebook за $8,1 млн

«Яндекс» продал все свои акции Facebook за $8,1 млн

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Компания «Яндекс» сообщила о том, что в данный момент она не является держателем акций Facebook Inc. «Яндекс» избавился от 142 479 акций самой популярной социальной сети в мире. В 2013 году было продано 93 971 акций


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«Яндекс» и Google договорились сотрудничать в сфере рекламы

«Яндекс» и Google договорились сотрудничать в сфере рекламы

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Представители российской компании ожидают улучшение качества как рекламных площадок, так и рекламы в целом Компании «Яндекс» и Google анонсировали начало сотрудничества в сфере рекламы. Об этом сообщает пресс-служба компании «Яндекс». В рамках партнерства сервисы размещения медийной рекламы «Яндекса»


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Прибыль Яндекса выросла в 2013 году

Прибыль Яндекса выросла в 2013 году

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На днях компания Яндекс опубликовала свой финансовый отчет за 2013 год. Таким образом, прибыль организации значительно выросла и составила 13,5 миллиардов рублей. В процентном эквиваленте рост прибыли составил 64%. Выручка компании за прошлый год составила практически


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Яндекс предупреждает о вреде накрутки поведенческих факторов

Яндекс предупреждает о вреде накрутки поведенческих факторов

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На странице выдачи в поиске Яндекса по запросам «поведенческие факторы», «накрутка поведенческих факторов», «продвижение поведенческими факторами» в рекламном блоке Директа на первой позиции с некоторых пор появляется объявление, предупреждающее о том, что накрутка поведенческих факторов очень


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Экономические новости Украины и мира.
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