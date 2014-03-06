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Все из: мировая экономика

Россию назвали главным аутсайдером мировой экономики

Россию назвали главным аутсайдером мировой экономики

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Экономические новости, 07.03.2018     Россия в ближайшие годы станет единственной крупной развивающейся экономикой, увеличивающей свое отставание от мировых лидеров по уровню жизни. Такой прогноз дает Организация стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в предварительной версии


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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


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"Кровопускание" от ФРС. Как США программируют новый мировой кризис

"Кровопускание" от ФРС. Как США программируют новый мировой кризис

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Вначале Штаты подсадили весь мир на дешевый доллар, а теперь решили сделать всему миру финансовое «кровопускание» с помощью «пиявки» в лице ФРС Рекордное падение на мировых фондовых рынках, вызвало целый спектр традиционных комментариев. Начиная от апокалиптических


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МВФ предупреждает: Следующий мировой кризис может быть намного ближе, чем мы думаем

МВФ предупреждает: Следующий мировой кризис может быть намного ближе, чем мы думаем

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МВФ предупреждает: Следующий мировой кризис может быть намного ближе, чем мы думаем Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что следующий кризис может быть намного ближе, чем мы думаем. В то же время фонд улучшил прогноз роста мирового


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Насколько верна насаждаемая политика экономии МВФ?

Насколько верна насаждаемая политика экономии МВФ?

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Международный валютный фонд, спрогнозировав понижение роста экономики большинства стран мира,  призывает политиков действовать более активно, чтобы сделать тенденцию более утешительной. Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ, утверждает, что именно Европа, которая сохраняет поле для маневра, способна стимулировать глобальный


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Экономические новости Украины и мира.
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