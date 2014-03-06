МВФ предупреждает: Следующий мировой кризис может быть намного ближе, чем мы думаем Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что следующий кризис может быть намного ближе, чем мы думаем. В то же время фонд улучшил прогноз роста мирового