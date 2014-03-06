Экономические новости, 07.03.2018 Россия в ближайшие годы станет единственной крупной развивающейся экономикой, увеличивающей свое отставание от мировых лидеров по уровню жизни. Такой прогноз дает Организация стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в предварительной версии Читать далее
ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник Читать далее
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не Читать далее
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник Читать далее
Вначале Штаты подсадили весь мир на дешевый доллар, а теперь решили сделать всему миру финансовое «кровопускание» с помощью «пиявки» в лице ФРС Рекордное падение на мировых фондовых рынках, вызвало целый спектр традиционных комментариев. Начиная от апокалиптических Читать далее
МВФ предупреждает: Следующий мировой кризис может быть намного ближе, чем мы думаем Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что следующий кризис может быть намного ближе, чем мы думаем. В то же время фонд улучшил прогноз роста мирового Читать далее
Международный валютный фонд, спрогнозировав понижение роста экономики большинства стран мира, призывает политиков действовать более активно, чтобы сделать тенденцию более утешительной. Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ, утверждает, что именно Европа, которая сохраняет поле для маневра, способна стимулировать глобальный Читать далее