Укрзализныця рассматривает возможность улучшить качество сигнала Wi-Fi в скоростных поездах за счет включения этой услуги в стоимость билета, так как нынешний подрядчик не очень качественно выполняет работы Об этом сказал и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов