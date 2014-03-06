Укрзализныця рассматривает возможность улучшить качество сигнала Wi-Fi в скоростных поездах за счет включения этой услуги в стоимость билета, так как нынешний подрядчик не очень качественно выполняет работы Об этом сказал и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов Читать далее
Южнокорейская корпорация Samsung уже заканчивает работы над новым планшетом Galaxy Tab 3 Lite, который планирует выпустить в продажу уже во второй неделе января следующего года. Пока на данный момент нет характеристик нового гаджета, но его стоимость Читать далее
Сеть зон Wi-Fi в Харькове будет значительно расширена. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Департамента телекоммуникаций и связи Харьковского горсовета Роман Сальников. По его словам, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького покрытие Wi-Fi составляет уже Читать далее