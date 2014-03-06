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Все из: Wi-Fi

"Укрзализныця" включит Wi-Fi в новую стоимость билетов

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Укрзализныця рассматривает возможность улучшить качество сигнала Wi-Fi в скоростных поездах за счет включения этой услуги в стоимость билета, так как нынешний подрядчик не очень качественно выполняет работы Об этом сказал и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов


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Samsung готовит к выпуску бюджетный планшет Galaxy Tab 3 Lite

Samsung готовит к выпуску бюджетный планшет Galaxy Tab 3 Lite

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Южнокорейская корпорация Samsung уже заканчивает работы над новым планшетом Galaxy Tab 3 Lite, который планирует выпустить в продажу уже во второй неделе января следующего года. Пока на данный момент нет характеристик нового гаджета, но его стоимость


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В Харькове расширяется сеть Wi-Fi в парках и скверах

В Харькове расширяется сеть Wi-Fi в парках и скверах

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Сеть зон Wi-Fi в Харькове будет значительно расширена. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Департамента телекоммуникаций и связи Харьковского горсовета Роман Сальников. По его словам, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького покрытие Wi-Fi составляет уже


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