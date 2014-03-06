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Все из: выборы

Путин: РФ не вмешивается в выборы в США, они же делают это постоянно

Путин: РФ не вмешивается в выборы в США, они же делают это постоянно

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Президент России Владимир Путин категорически отверг информацию о вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом он заявил в интервью журналистке телекомпании NBC Мегин Келли, опубликованном 10 марта пресс-службой главы государства. «У нас нет цели вмешательства. Мы не видим, какой цели


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Причастным к организации российских выборов в Крыму украинцам грозит тюрьма, — прокуратура

Причастным к организации российских выборов в Крыму украинцам грозит тюрьма, — прокуратура

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Из открытых источников Прокуратура Крыма предупреждает граждан Украины, что в случае их участия в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму они будут отвечать по закону. Об этом в комментарии «Крым.Реалии» рассказал заместитель прокурора Крыма Александр


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Если Гройсман хочет за себя агитировать на выборах, то корректно это делать не с поста премьера, — Вилкул

Если Гройсман хочет за себя агитировать на выборах, то корректно это делать не с поста премьера, — Вилкул

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Народный депутат фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул в эфире «112 Украина». 01.03.2018 Если глава Кабмина Владимир Гройсман намерен участвовать в парламентских выборах, а также желает агитировать за себя, то корректно это делать не с поста премьер-министра.


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Недовольство украинцев властью может привести к досрочным выборам – разведка США

Недовольство украинцев властью может привести к досрочным выборам – разведка США

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Во вторник, 13 февраля, директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил комитету по вопросам разведки в Сенате доклад «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США», в которой также упомянул Украину, в частности, о конфликте на востоке страны.


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Алексей Муратов: «Мир избавляется от монетарного средневековья»

Алексей Муратов: «Мир избавляется от монетарного средневековья»

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5 мифов о биткоине и пара слов о том, что является его настоящим конкурентом… Сегодня в 17:12, просмотров: 152 О криптовалюте сегодня говорят и рассуждают все. Но три четверти рассуждающих явно имеют весьма смутное представление о


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Вице-президент США Джозеф Байден отказался участвовать в выборах

Вице-президент США Джозеф Байден отказался участвовать в выборах

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Он объяснил, что его семья еще не оправилась после потери сына. Бо Байден умер в марте от рака мозга. Джозеф Байден считался потенциально сильным конкурентом для Хилари Клинтон на праймериз Демократической партии. Президентские выборы пройдут в США в ноябре 2016 года.


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В Польше состоится второй тур президентских выборов

В Польше состоится второй тур президентских выборов

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В ходе прошедшего накануне голосования никто из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов. Оппозиционер Анджей Дуда получил на 2 процента больше голосов, чем действующий глава государства Бронислав Коморовский. Президент поздравил своего соперника и объявил о


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