Президент России Владимир Путин категорически отверг информацию о вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом он заявил в интервью журналистке телекомпании NBC Мегин Келли, опубликованном 10 марта пресс-службой главы государства. «У нас нет цели вмешательства. Мы не видим, какой цели Читать далее
Из открытых источников Прокуратура Крыма предупреждает граждан Украины, что в случае их участия в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму они будут отвечать по закону. Об этом в комментарии «Крым.Реалии» рассказал заместитель прокурора Крыма Александр Читать далее
Народный депутат фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул в эфире «112 Украина». 01.03.2018 Если глава Кабмина Владимир Гройсман намерен участвовать в парламентских выборах, а также желает агитировать за себя, то корректно это делать не с поста премьер-министра. Читать далее
Во вторник, 13 февраля, директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил комитету по вопросам разведки в Сенате доклад «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США», в которой также упомянул Украину, в частности, о конфликте на востоке страны. Читать далее
5 мифов о биткоине и пара слов о том, что является его настоящим конкурентом… Сегодня в 17:12, просмотров: 152 О криптовалюте сегодня говорят и рассуждают все. Но три четверти рассуждающих явно имеют весьма смутное представление о Читать далее
Он объяснил, что его семья еще не оправилась после потери сына. Бо Байден умер в марте от рака мозга. Джозеф Байден считался потенциально сильным конкурентом для Хилари Клинтон на праймериз Демократической партии. Президентские выборы пройдут в США в ноябре 2016 года. Читать далее
В ходе прошедшего накануне голосования никто из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов. Оппозиционер Анджей Дуда получил на 2 процента больше голосов, чем действующий глава государства Бронислав Коморовский. Президент поздравил своего соперника и объявил о Читать далее