Вчера, 16:09 Просмотров: … Результат экономических реформ проявится не сразу, заверил Титарчук Фото: архив «Сегодня» Нынешний темп роста экономики Украины недостаточно высокий для опережающего развития. Страна может достигнуть довоенного уровня ВВП к 2020–2021 годам. Об этом Читать далее
Россия оказалась худшей в группе сырьевых экономик, ниже – только Венесуэла
Динамика ВВП в постоянных ценах в 2008–2017 гг., 2008 г. = 1.
Источник: ИНП РАН
«Новая нормальность» – Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что достигнутого экономического роста недостаточно, чтобы обеспечить ощутимый рост зарплат и пенсий. Об этом сообщил глава государства в ходе выступления на пресс-конференции. «Мы выстояли, однако не покидает ощущение, что сделали недостаточно. Читать далее
Экономика Украины может и должна расти темпами в 4-6% в год. Об этом заявил академик НАН Украины Богдан Данилишин, передает DT.UA. По его словам, в 2017 году, при цели по инфляции в 8±2% фактически имеем 13,7%, Читать далее
Сегодня, 16:12 Просмотров: … Премьер-министр уверен, что Украина должна стать надежным партнером для других государств Владимир Гройсман. Фото: Facebook Экономический рост Украины по своим темпам пока не отвечает возможностям и интересам страны. Об этом заявил премьер-министр Владимир Читать далее
Показатель совпал с основными экономическими прогнозами. По итогам 2017 года ВВП Украины вырос на 2,2%. «По оперативной оценке Госстата, ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,2%. Среди позитивных факторов: высокая потребительская активность, активное строительство и Читать далее
В Украине реальный валовый внутренний продукт (ВВП) в IV квартале 2017 года по сравнению с IV кварталом 2016 года увеличился на 1,8%. Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики. «Реальный ВВП в IV квартале 2017 Читать далее