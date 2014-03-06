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Все из: ВВП

Украина вернется к довоенному росту экономики: в Кабмине назвали сроки

Украина вернется к довоенному росту экономики: в Кабмине назвали сроки

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Вчера, 16:09 Просмотров: … Результат экономических реформ проявится не сразу, заверил Титарчук Фото: архив «Сегодня» Нынешний темп роста экономики Украины недостаточно высокий для опережающего развития. Страна может достигнуть довоенного уровня ВВП к 2020–2021 годам. Об этом


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Нулевой рост ВВП электорату продают как «новую нормальность»

Нулевой рост ВВП электорату продают как «новую нормальность»

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Россия оказалась худшей в группе сырьевых экономик, ниже – только Венесуэла Динамика ВВП в постоянных ценах в 2008–2017 гг., 2008 г. = 1. Источник: ИНП РАН «Новая нормальность» –


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Порошенко считает темпы роста экономики Украины недостаточными

Порошенко считает темпы роста экономики Украины недостаточными

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что достигнутого экономического роста недостаточно, чтобы обеспечить ощутимый рост зарплат и пенсий. Об этом сообщил глава государства в ходе выступления на пресс-конференции. «Мы выстояли, однако не покидает ощущение, что сделали недостаточно.


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Экономика Украины должна расти темпами 4-6% в год, — Данилишин

Экономика Украины должна расти темпами 4-6% в год, — Данилишин

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Экономика Украины может и должна расти темпами в 4-6% в год. Об этом заявил академик НАН Украины Богдан Данилишин, передает DT.UA. По его словам, в 2017 году, при цели по инфляции в 8±2% фактически имеем 13,7%,


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Украина еще не реализовала план по росту экономики – Гройсман

Украина еще не реализовала план по росту экономики – Гройсман

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Сегодня, 16:12 Просмотров: … Премьер-министр уверен, что Украина должна стать надежным партнером для других государств Владимир Гройсман. Фото: Facebook Экономический рост Украины по своим темпам пока не отвечает возможностям и интересам страны. Об этом заявил премьер-министр Владимир


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Госстат подсчитал, насколько в прошлом году выросла экономика Украины

Госстат подсчитал, насколько в прошлом году выросла экономика Украины

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Показатель совпал с основными экономическими прогнозами. По итогам 2017 года ВВП Украины вырос на 2,2%. «По оперативной оценке Госстата, ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,2%. Среди позитивных факторов: высокая потребительская активность, активное строительство и


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ВВП Украины в IV квартале вырос на 1,8%

ВВП Украины в IV квартале вырос на 1,8%

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В Украине реальный валовый внутренний продукт (ВВП) в IV квартале 2017 года по сравнению с IV кварталом 2016 года увеличился на 1,8%. Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики. «Реальный ВВП в IV квартале 2017


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