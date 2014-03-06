Учитывая модернизацию технологий в нынешнюю эпоху торговли, роль правительства в создании мягких инфраструктур теперь явно необходима, согласно главе ВТО. Он заявил во вторник, что рост электронной коммерции в ближайшие периоды будет развиваться гораздо быстрее. По словам Читать далее
Иск подан против Украины по ее пошлинам на нитрат аммония Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Украины по ее пошлинам на нитрат аммония. Об этом заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Читать далее
ЕС подал иск в ВТО из-за введения в России запрета на поставки свинины, — об этом информирует ИТАР-ТАСС со ссылкой на сообщение Фредерика Вансана (представитель Еврокомиссии). По словам Вансана, меры, которые были приняты российской стороной, являются Читать далее
Главный лоббист отечественных автопроизводителей в Верховной Раде депутат-регионал Тариэл Васадзе допускает, что «рано или поздно» утилизационный сбор будут платить не только импортеры, но и внутренние производители. На соответствующие изменения в закон потребуется «полгода-год», инициатива еще будет Читать далее
Казахстан намерен вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) до создания Евразийского экономического союза, заявил глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Как отмечает КазТАГ со ссылкой на сайт Акорды, Нурсултан Назарбаев затронул вопрос вступления Казахстана в ВТО, для чего требуется гармонизация уровней Читать далее
Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2013 году могут сократиться на 10-13% по сравнению с 2012 годом — до 190-195 тысяч единиц, прогнозирует директор информационно-аналитической группы «Автоконсалтинг» Олег Омельницкий. «Продажи по году сейчас во многом Читать далее
Министр экономического развития Украины Игорь Прасолов заявил, что осуждает действия Федеральной таможенной службы России по отношению к украинским товарам. Он считает, что односторонние действия ведомства противоречит нормам ВТО и соглашению о зоне свободной торговли в СНГ. Читать далее