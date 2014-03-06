Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2013 году могут сократиться на 10-13% по сравнению с 2012 годом — до 190-195 тысяч единиц, прогнозирует директор информационно-аналитической группы «Автоконсалтинг» Олег Омельницкий. «Продажи по году сейчас во многом