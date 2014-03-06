Международные партнеры, помогающие Украине преодолеть сложный период, работают над тем, чтобы рост экономики ускорился. dt.ua Украинская экономика понемногу начала расти после шокового периода, спровоцированного потерей части территории и конфликтом на Донбассе. Об этом заявил вице-президент Всемирного Читать далее
Деньги предназначены на улучшение первичной и вторичной медицинской помощи в 9-ти областях. Всемирный банк предварительно одобрил выделение Украине кредита на $300 млн. для финансирования проекта по улучшению оказания медицинской помощи в девяти регионах. — Сегодня завершен Читать далее
Неделю назад Арсений Яценюк анонсировал дату встречи международных кредиторов о выделении Украине очередного транша: 29 августа. Премьер сказал следующее: время «Ч» по кредитам — 29 августа, деньги дают только на реформы, темп реформ правительство не удовлетворяет, Читать далее
ВБ оказывает помощь органам государственной власти Украины для внедрения комплекса мероприятий, направленных на восстановление устойчивого роста Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил новую сделку на $500 млн в рамках первого займа на политику развития финансового сектора Украины Читать далее
Идея создания новой международной структуры возникла из-за нежелания Пекина подчиняться воле США и их союзников во многих глобальных финансовых решениях, сообщает The Financial Times. Китай предложил удвоить уставный капитал для создания новой международной финансовой структуры, которая могла Читать далее
В рамках реализации проекта «Первый заем на политику развития» Всемирный банк предоставил Украине ссуду в размере 750 млн. долларов. Сообщение об этом было опубликовано пресс-службой Минфина Украины. Читать далее
Из-за продолжающейся гражданской войны Киев не может выполнить условия кредитования На первый взгляд, май стал очень удачным месяцем для киевских политиков и особенно финансистов. Сначала на счета Национального банка Украины поступил первый транш кредита МВФ в Читать далее