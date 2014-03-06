Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "Всемирный банк"

Все из: Всемирный банк

Во Всемирном банке считают, что экономика Украины начала расти, но этого недостаточно

Во Всемирном банке считают, что экономика Украины начала расти, но этого недостаточно

Нет комментариев

Международные партнеры, помогающие Украине преодолеть сложный период, работают над тем, чтобы рост экономики ускорился. dt.ua Украинская экономика понемногу начала расти после шокового периода, спровоцированного потерей части территории и конфликтом на Донбассе. Об этом заявил вице-президент Всемирного


Читать далее
Всемирный банк даст Украине 300 миллионов долларов на медицину

Всемирный банк даст Украине 300 миллионов долларов на медицину

Нет комментариев

Деньги предназначены на улучшение первичной и вторичной медицинской помощи в 9-ти областях. Всемирный банк предварительно одобрил выделение Украине кредита на $300 млн. для финансирования проекта по улучшению оказания медицинской помощи в девяти регионах. — Сегодня завершен


Читать далее
Заплатят ли инвесторы за реформы?

Заплатят ли инвесторы за реформы?

Нет комментариев

Неделю назад Арсений Яценюк анонсировал дату встречи международных кредиторов о выделении Украине очередного транша: 29 августа. Премьер сказал следующее: время «Ч» по кредитам — 29 августа, деньги дают только на реформы, темп реформ правительство не удовлетворяет,


Читать далее
Всемирный банк выделил $500 млн финсектору Украины

Всемирный банк выделил $500 млн финсектору Украины

Нет комментариев

ВБ оказывает помощь органам государственной власти Украины для внедрения комплекса мероприятий, направленных на восстановление устойчивого роста Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил новую сделку на $500 млн в рамках первого займа на политику развития финансового сектора Украины


Читать далее
Китай удваивает капитал для создания альтернативы Всемирному банку

Китай удваивает капитал для создания альтернативы Всемирному банку

Нет комментариев

Идея создания новой международной структуры возникла из-за нежелания Пекина подчиняться воле США и их союзников во многих глобальных финансовых решениях, сообщает The Financial Times. Китай предложил удвоить уставный капитал для создания новой международной финансовой структуры, которая могла


Читать далее
Украина получила 750 млн долларов

Украина получила 750 млн долларов

Нет комментариев

В рамках реализации проекта «Первый заем на политику развития» Всемирный банк предоставил Украине ссуду в размере 750 млн. долларов. Сообщение об этом было опубликовано пресс-службой Минфина Украины.


Читать далее
Деньги Запада лишь приближают дефолт Украины

Деньги Запада лишь приближают дефолт Украины

Нет комментариев

Из-за продолжающейся гражданской войны Киев не может выполнить условия кредитования На первый взгляд, май стал очень удачным месяцем для киевских политиков и особенно финансистов. Сначала на счета Национального банка Украины поступил первый транш кредита МВФ в


Читать далее
Стр 1 из 2 12
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top