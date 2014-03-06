На большой пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко заявил о поставках из США, причем в самое ближайшее время, широкой номенклатуры оружия, в том числе и антиснайперских комплексов И хотя в глазах обывателя, главное, что могут поставить США Читать далее
Буквально на днях в информационное пространство с подачи издания National Post попала новость о том, что компания Colt Canada объявила о планах по заключению контракта с Министерством обороны Украины на поставку 100 тысяч штурмовых винтовок Понятно, Читать далее
Американцам пророчат черные времена через 15 лет Сегодня в 13:33, просмотров: 2701 Цены на нефть, превысившие в январе отметку $70 за баррель, позволили американским производителям, чье сырье отличается высокой себестоимостью, существенно нарастить добычу и к середине Читать далее
Борьба с беспилотными летательными аппаратами противника, особенно небольшими по размеру, стала огромной проблемой для наших военных на передовой Пока на фронте отрабатываются разные способы противодействия беспилотникам. Так, например, на Мариупольском направлении с самой лучшей стороны себя Читать далее
Свое сенсационное предсказание он сделал на недавней конференции Мирового банка в Бреттон Вудс Как заявил накануне американский инвестор-миллиардер Джордж Сорос, он всерьез опасается начала третьей мировой войны. Одной из сторон конфликта, понятное дело, станут США. Однако Читать далее
По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), по состоянию на 2 апреля нынешнего года общее число украинцев, которые уехали из страны за границу в поисках убежища или других форм легального пребывания, достигло 777 Читать далее
Ливии угрожает полномасштабная гражданская война. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Миссией Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ). В ООН раскритиковали удары ВВС Ливии по городу Мисурата, являющемуся одним из оплотов исламистов. «МООНПЛ призывает Читать далее