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Все из: война

Найти и уничтожить. Что поможет ВСУ отстреливать российских снайперов на Донбассе

Найти и уничтожить. Что поможет ВСУ отстреливать российских снайперов на Донбассе

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На большой пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко заявил о поставках из США, причем в самое ближайшее время, широкой номенклатуры оружия, в том числе и антиснайперских комплексов И хотя в глазах обывателя, главное, что могут поставить США


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Заокеанские «кольты». Сможет ли Канада избавить ВСУ от «калашниковых»

Заокеанские «кольты». Сможет ли Канада избавить ВСУ от «калашниковых»

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Буквально на днях в информационное пространство с подачи издания National Post попала новость о том, что компания Colt Canada объявила о планах по заключению контракта с Министерством обороны Украины на поставку 100 тысяч штурмовых винтовок Понятно,


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Россия и США начали большую войну за нефть

Россия и США начали большую войну за нефть

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Американцам пророчат черные времена через 15 лет Сегодня в 13:33, просмотров: 2701 Цены на нефть, превысившие в январе отметку $70 за баррель, позволили американским производителям, чье сырье отличается высокой себестоимостью, существенно нарастить добычу и к середине


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Миниатюрный "Барвинок". В Украине готовят смертельный подарок "гибридным" беспилотникам

Миниатюрный "Барвинок". В Украине готовят смертельный подарок "гибридным" беспилотникам

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Борьба с беспилотными летательными аппаратами противника, особенно небольшими по размеру, стала огромной проблемой для наших военных на передовой Пока на фронте отрабатываются разные способы противодействия беспилотникам. Так, например, на Мариупольском направлении с самой лучшей стороны себя


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Миллиардер Сорос: третья мировая начнется из-за конфликта США и Китая

Миллиардер Сорос: третья мировая начнется из-за конфликта США и Китая

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Свое сенсационное предсказание он сделал на недавней конференции Мирового банка в Бреттон Вудс Как заявил накануне американский инвестор-миллиардер Джордж Сорос, он всерьез опасается начала третьей мировой войны. Одной из сторон конфликта, понятное дело, станут США. Однако


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Украину покинули почти 780 тысяч человек

Украину покинули почти 780 тысяч человек

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По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), по состоянию на 2 апреля нынешнего года общее число украинцев, которые уехали из страны за границу в поисках убежища или других форм легального пребывания, достигло 777


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ООН: Ливии угрожает полномасштабная гражданская война

ООН: Ливии угрожает полномасштабная гражданская война

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Ливии угрожает полномасштабная гражданская война. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Миссией Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ). В ООН раскритиковали удары ВВС Ливии по городу Мисурата, являющемуся одним из оплотов исламистов. «МООНПЛ призывает


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Экономические новости Украины и мира.
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