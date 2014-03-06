Известный российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр рассказал, что произошло с российскими военными в Сирии 7 февраля, о перспективах появления миротворцев на Донбассе, и о том, начнет ли Путин наступление на Украину после чемпионата мира по футболу Читать далее
Представитель Украины в Минске Виктор Медведчук напомнил, что его отец был членом ОУН, но поспешил заверить, что идеями с ним Владимир Медведчук не делился Об этом кум президента РФ Владимира Путина сказал в интервью «Новой газете», Читать далее
Барак Обама не отклонял приглашение отпраздновать 70-летие Победы в российской столице. Об этом сообщил главный советник президента Соединенных Штатов по РФ Селест Уллондер. Однако она отметила, что предложение только рассматривается, а какое решение будет принято, станет Читать далее
Японский премьер-министр Синдзо Абэ намерен решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией. Об этом он заявил журналистам во время посещения северного японского города Немуро. «Я решу проблему северных территорий и заключу мирный договор. Читать далее
Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама продолжают общаться в кулуарах форума АТЭС в Пекине. Беседы, по словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, происходят «на ногах». Общение проходит в виде кратких бесед. На церемонию фотографирования Читать далее
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по инициативе германской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о развитии ситуации в Украине, сообщает в четверг, 2 октября, пресс-служба Кремля. Как отмечается в сообщении, Читать далее
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по просьбе США отложил визит Владимира Путина в Токио, который должен был состояться осенью 2014 года. Визит главы государства в Японию может быть назначен на весну, передает агентство Kyodo со ссылкой на источники Читать далее