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Все из: Владимир Путин

«Самая большая российская группировка за всю Сирийскую войну оказалась мусором»

«Самая большая российская группировка за всю Сирийскую войну оказалась мусором»

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Известный российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр рассказал, что произошло с российскими военными в Сирии 7 февраля, о перспективах появления миротворцев на Донбассе, и о том, начнет ли Путин наступление на Украину после чемпионата мира по футболу


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Кум Путина подтвердил, что его отец был членом ОУН

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Представитель Украины в Минске Виктор Медведчук напомнил, что его отец был членом ОУН, но поспешил заверить, что идеями с ним Владимир Медведчук не делился Об этом кум президента РФ Владимира Путина сказал в интервью «Новой газете»,


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Барак Обама еще думает над предложением посетить Москву

Барак Обама еще думает над предложением посетить Москву

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Барак Обама не отклонял приглашение отпраздновать 70-летие Победы в российской столице. Об этом сообщил главный советник президента Соединенных Штатов по РФ Селест Уллондер. Однако она отметила, что предложение только рассматривается, а какое решение будет принято, станет


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Япония подпишет мирный договор с Россией

Япония подпишет мирный договор с Россией

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Японский премьер-министр Синдзо Абэ намерен решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией. Об этом он заявил журналистам во время посещения северного японского города Немуро. «Я решу проблему северных территорий и заключу мирный договор.


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Путин и Обама дважды пообщались на саммите АТЭС

Путин и Обама дважды пообщались на саммите АТЭС

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Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама продолжают общаться в кулуарах форума АТЭС в Пекине. Беседы, по словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, происходят «на ногах». Общение проходит в виде кратких бесед. На церемонию фотографирования


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Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Украине

Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Украине

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по инициативе германской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о развитии ситуации в Украине, сообщает в четверг, 2 октября, пресс-служба Кремля. Как отмечается в сообщении,


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По просьбе США Япония перенесла визит Путина в Токио

По просьбе США Япония перенесла визит Путина в Токио

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по просьбе США отложил визит Владимира Путина в Токио, который должен был состояться осенью 2014 года. Визит главы государства в Японию может быть назначен на весну, передает агентство Kyodo со ссылкой на источники


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