Дмитрий Лекух, для РИА Новости Выступление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на заседании правительства не было полностью выложено на правительственном сайте. В частности, в расшифровку не попал следующий пассаж: «В период с 2007 по 2013 год Украина нарастила долг с 14 миллиардов долларов до 60 миллиардов, тогда