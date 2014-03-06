Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "Владимир Гройсман"

Все из: Владимир Гройсман

Качество жизни украинцев не изменилось — Гройсман

Качество жизни украинцев не изменилось — Гройсман

Нет комментариев

Гройсман заявил, что правительству не удалось изменить качество жизни украинцев Правительству удалось изменить четыре из пяти критериев для улучшения качества жизни украинцев. В частности, это пенсионная система, система образования и здравоохранения, а также закон о приватизации,


Читать далее
Украинцев призывают выплатить государственные долги

Украинцев призывают выплатить государственные долги

Нет комментариев

Дмитрий Лекух, для РИА Новости Выступление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на заседании правительства не было полностью выложено на правительственном сайте. В частности, в расшифровку не попал следующий пассаж: «В период с 2007 по 2013 год Украина нарастила долг с 14 миллиардов долларов до 60 миллиардов, тогда


Читать далее

Киев и МВФ согласовывают цены на газ – Гройсман

Нет комментариев

Фото: kmu.gov.ua Гройсман и Лагард В МВФ поднимают вопрос о необходимости выровнять коммерческую цену газа и цену для населения. Но в правительстве обещают, что цена на газ до конца текущего отопительного сезона не изменится. Украина


Читать далее
Кабмин Украины отменил около 100 регуляторных актов

Кабмин Украины отменил около 100 регуляторных актов

Нет комментариев

Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу принял решение об отмене около 100 нормативно-правовых актов, которые на сегодня не имеют законодательных оснований и мешали ведению бизнеса в Украине, сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью


Читать далее
Гройсман объяснил отмену госрегулирования цен на продукты

Гройсман объяснил отмену госрегулирования цен на продукты

Нет комментариев

Эксперимент продлится в течение трех месяцев. С 1 октября в Украине временно отменят государственное регулирование цен на продукты питания. Эксперимент, который будет длиться до конца года, является антикоррупционным шагом и призван преодолеть один из инструментов давления


Читать далее
Гройсман: Украина в этом году получит от МВФ $1,7 миллиарда

Гройсман: Украина в этом году получит от МВФ $1,7 миллиарда

Нет комментариев

Общая сумма кредитных средств, которые Украина планирует получить от Международного валютного фонда(МВФ) в 2016 году, составляет 1,7 млрд долл. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с МВФ рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «Суммарный транш


Читать далее
Гройсман пообещал, что упрощенную систему для малого и среднего бизнеса сохранят

Гройсман пообещал, что упрощенную систему для малого и среднего бизнеса сохранят

Нет комментариев

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что изменения в Налоговый кодекс предусматривают сохранение упрощенной системы для малого и среднего бизнеса. Об этом он сказал во время заседания согласительного совета. Он напомнил, что была создана рабочая группа


Читать далее
Стр 1 из 2 12
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top