Гройсман заявил, что правительству не удалось изменить качество жизни украинцев Правительству удалось изменить четыре из пяти критериев для улучшения качества жизни украинцев. В частности, это пенсионная система, система образования и здравоохранения, а также закон о приватизации, Читать далее
Дмитрий Лекух, для РИА Новости Выступление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на заседании правительства не было полностью выложено на правительственном сайте. В частности, в расшифровку не попал следующий пассаж: «В период с 2007 по 2013 год Украина нарастила долг с 14 миллиардов долларов до 60 миллиардов, тогда Читать далее
Фото: kmu.gov.ua Гройсман и Лагард В МВФ поднимают вопрос о необходимости выровнять коммерческую цену газа и цену для населения. Но в правительстве обещают, что цена на газ до конца текущего отопительного сезона не изменится.
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Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу принял решение об отмене около 100 нормативно-правовых актов, которые на сегодня не имеют законодательных оснований и мешали ведению бизнеса в Украине, сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Читать далее
Эксперимент продлится в течение трех месяцев. С 1 октября в Украине временно отменят государственное регулирование цен на продукты питания. Эксперимент, который будет длиться до конца года, является антикоррупционным шагом и призван преодолеть один из инструментов давления Читать далее
Общая сумма кредитных средств, которые Украина планирует получить от Международного валютного фонда(МВФ) в 2016 году, составляет 1,7 млрд долл. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с МВФ рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «Суммарный транш Читать далее
Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что изменения в Налоговый кодекс предусматривают сохранение упрощенной системы для малого и среднего бизнеса. Об этом он сказал во время заседания согласительного совета. Он напомнил, что была создана рабочая группа Читать далее