Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства. Об этом сообщает пресс-центр президента. Отмечается, что после официальной церемонии встречи высоких гостей в Президентском дворце состоялись Читать далее
Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан 21 февраля посетит Украину и проведет ряд встреч на высшем уровне, сообщает пресс-служба Госдепаратмента. Во время визита Салливан встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Читать далее
В понедельник, 30 марта, в Киев прибывает делегация конгрессменов, среди которых председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Уильям Торнберри, а также лидер республиканцев в нижней палате Кевин Маккарти. Как сообщило Радио Свобода, ожидается, что целью Читать далее