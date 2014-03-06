В понедельник, 30 марта, в Киев прибывает делегация конгрессменов, среди которых председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Уильям Торнберри, а также лидер республиканцев в нижней палате Кевин Маккарти. Как сообщило Радио Свобода, ожидается, что целью