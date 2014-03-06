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Порошенко принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления государственности Литвы

Порошенко принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления государственности Литвы

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Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства. Об этом сообщает пресс-центр президента. Отмечается, что после официальной церемонии встречи высоких гостей в Президентском дворце состоялись


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Заместитель госсекретаря США на следующей неделе посетит Украину

Заместитель госсекретаря США на следующей неделе посетит Украину

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Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан 21 февраля посетит Украину и проведет ряд встреч на высшем уровне, сообщает пресс-служба Госдепаратмента. Во время визита Салливан встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел


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В Украину с визитом прибывают конгрессмены США

В Украину с визитом прибывают конгрессмены США

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В понедельник, 30 марта, в Киев прибывает делегация конгрессменов, среди которых председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Уильям Торнберри, а также лидер республиканцев в нижней палате Кевин Маккарти. Как сообщило Радио Свобода, ожидается, что целью


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