Мэр Киева Виталий Кличко приостановил сессию и в связи с экстремальными погодными условиями и распорядился, чтобы депутаты разъехались по районам и организовали работы по уборке снега Об этом говорится на сайте Кличко, передает «ДС». «Сегодня в