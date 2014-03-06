Городская власть будет наказывать безответственных подрядчиков, которые срывают сроки реконструкции учебных заведений столицы Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции с главами районов работ по термомодернизации в учебных заведениях Святошинского района, сообщили «ДС» Читать далее
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил женщин с праздником весны Видеоролик с приветствием Кличко опубликовал на своей странице в сети Facebook, сообщили «ДС» в пресс-службе мэра. Мэр столицы прогулялся по заснеженному городу и посетил цветочный магазин, где Читать далее
На легендарном Андреевском спуске в Киеве останутся только продавцы, которые работают законно Об этом замглавы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников заявил в интервью «Українським новинам». «На перекрестке улиц Владимирской, Десятинной и Андреевского спуска десятки лет Читать далее
Мэр Киева Виталий Кличко приостановил сессию и в связи с экстремальными погодными условиями и распорядился, чтобы депутаты разъехались по районам и организовали работы по уборке снега Об этом говорится на сайте Кличко, передает «ДС». «Сегодня в Читать далее
Городской голова Киева Виталий Кличко в понедельник примет участие в Европейском экономическом конгрессе в Катовицах (Польша), а также встретится с президентом Польши Брониславом Коморовским и экс-президентом Европарламента Ежи Бузеком. Как сообщает пресс-служба мэра, В.Кличко выступит на Читать далее
На заседании Киевсовета сегодня произошла драка: один из городских депутатов, выкрикивая нецензурные слова, пытался наброситься с кулаками на бывшего боксера, а ныне мэра Киева Виталия Кличко. Соратник лидера Радикальной партии Олега Ляшко и бывший представитель спецбатальона «Азов» Читать далее
Порошенко выполнил свое обещание назначить Кличко на должность главы столичной госадминистрации. Сам Кличко считает свое назначение «возвращением местного самоуправления в Киев» Президент Украины Петр Порошенко назначил мэра Киева Виталия Кличко главой КГГА (Киевской городской государственной администрации). Читать далее