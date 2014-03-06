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Все из: Виталий Кличко

Кличко: Мы будем штрафовать подрядчиков за срыв сроков реконструкции учебных заведений

Кличко: Мы будем штрафовать подрядчиков за срыв сроков реконструкции учебных заведений

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Городская власть будет наказывать безответственных подрядчиков, которые срывают сроки реконструкции учебных заведений столицы Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции с главами районов работ по термомодернизации в учебных заведениях Святошинского района, сообщили «ДС»


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Кличко поздравил женщин с 8 марта: «Вы украшаете этот мир!»

Кличко поздравил женщин с 8 марта: «Вы украшаете этот мир!»

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Мэр Киева Виталий Кличко поздравил женщин с праздником весны Видеоролик с приветствием Кличко опубликовал на своей странице в сети Facebook, сообщили «ДС» в пресс-службе мэра. Мэр столицы прогулялся по заснеженному городу и посетил цветочный магазин, где


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Кличко поставил задачу убрать нелегальных торговцев с Андреевского спуска, – замглавы КГГА

Кличко поставил задачу убрать нелегальных торговцев с Андреевского спуска, – замглавы КГГА

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На легендарном Андреевском спуске в Киеве останутся только продавцы, которые работают законно Об этом замглавы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников заявил в интервью «Українським новинам». «На перекрестке улиц Владимирской, Десятинной и Андреевского спуска десятки лет


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Кличко приказал киевским депутатам ехать расчищать снег

Кличко приказал киевским депутатам ехать расчищать снег

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Мэр Киева Виталий Кличко приостановил сессию и в связи с экстремальными погодными условиями и распорядился, чтобы депутаты разъехались по районам и организовали работы по уборке снега Об этом говорится на сайте Кличко, передает «ДС». «Сегодня в


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Мэр Киева Кличко выступит на Европейском экономическом конгрессе в Польше

Мэр Киева Кличко выступит на Европейском экономическом конгрессе в Польше

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Городской голова Киева Виталий Кличко в понедельник примет участие в Европейском экономическом конгрессе в Катовицах (Польша), а также встретится с президентом Польши Брониславом Коморовским и экс-президентом Европарламента Ежи Бузеком. Как сообщает пресс-служба мэра, В.Кличко выступит на


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В Киевсовете соратник Ляшко попытался избить Виталия Кличко

В Киевсовете соратник Ляшко попытался избить Виталия Кличко

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На заседании Киевсовета сегодня произошла драка: один из городских депутатов, выкрикивая нецензурные слова, пытался наброситься с кулаками на бывшего боксера, а ныне мэра Киева Виталия Кличко. Соратник лидера Радикальной партии Олега Ляшко и бывший представитель спецбатальона «Азов»


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Порошенко назначил Кличко главой КГГА

Порошенко назначил Кличко главой КГГА

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Порошенко выполнил свое обещание назначить Кличко на должность главы столичной госадминистрации. Сам Кличко считает свое назначение «возвращением местного самоуправления в Киев» Президент Украины Петр Порошенко назначил мэра Киева Виталия Кличко главой КГГА (Киевской городской государственной администрации).


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