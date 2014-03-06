22 февраля в Тернополе Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на стационарных валидаторах и на мобильных терминалах кондуктора 68 единиц городского коммунального транспорта (65 Читать далее
5 мифов о биткоине и пара слов о том, что является его настоящим конкурентом… Сегодня в 17:12, просмотров: 152 О криптовалюте сегодня говорят и рассуждают все. Но три четверти рассуждающих явно имеют весьма смутное представление о Читать далее
Международная платежная система Visa может навсегда уйти с российского рынка. Такую возможность не исключают в самой компании, считая требование об обеспечительном взносе неприемлемым для себя. Напомним, что принятый в России после введения санкций США закон обязал зарубежные Читать далее
Компания под названием «Visa» сотрудничать готова, причем тесно, с правительством в РФ для решения тех вопросов, которые касаются НСПК (национальной системы платежных карт). Власти РФ ее создают в ответ на санкции со стороны Соединенных Штатов и Читать далее
Одна из крупнейших в мире платeжных cиcтем Компания Visa уже начала гoвoрить о негативных пoслeдствиях свoeгo бизнeсa из-за идиотских санкций, которые ввела США против России. В Visa обеспокоены теми последствиями, к которым приведут примененные Соединенными Штатами Читать далее
США готовы ввести экономические санкции против российского монополиста «Газпром» и российских банков. Об этом заявил сенатор от штата Мичиган Карл Левин, возглавляющий Комитет американского Сената по вопросам вооруженных сил. Читать далее
Кабинет министров Украины вводит административную ответственность за отказ потребителю в расчете электронными картами, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, которое является инициатором соответствующих изменений. Накануне Кабмин поддержал подготовленный министерством проект постановления КМУ, которым, в целях защиты Читать далее