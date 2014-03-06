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Все из: Visa

Ощадбанк и Visa запустили бесконтактную систему оплаты проезда в наземном транспорте Тернополя

Ощадбанк и Visa запустили бесконтактную систему оплаты проезда в наземном транспорте Тернополя

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22 февраля в Тернополе Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на стационарных валидаторах и на мобильных терминалах кондуктора 68 единиц городского коммунального транспорта (65


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Алексей Муратов: «Мир избавляется от монетарного средневековья»

Алексей Муратов: «Мир избавляется от монетарного средневековья»

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5 мифов о биткоине и пара слов о том, что является его настоящим конкурентом… Сегодня в 17:12, просмотров: 152 О криптовалюте сегодня говорят и рассуждают все. Но три четверти рассуждающих явно имеют весьма смутное представление о


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Visa может навсегда уйти с российского рынка

Visa может навсегда уйти с российского рынка

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Международная платежная система Visa может навсегда уйти с российского рынка. Такую возможность не исключают в самой компании, считая требование об обеспечительном взносе неприемлемым для себя. Напомним, что принятый в России после введения санкций США закон обязал зарубежные


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Visa останется в Российской Федерации

Visa останется в Российской Федерации

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Компания под названием «Visa» сотрудничать готова, причем тесно, с правительством в РФ для решения тех вопросов, которые касаются НСПК (национальной системы платежных карт). Власти РФ ее создают в ответ на санкции со стороны Соединенных Штатов и


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Visa терпит убытки из-за санкций к России

Visa терпит убытки из-за санкций к России

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Одна из крупнейших в мире платeжных cиcтем Компания Visa уже начала гoвoрить о негативных пoслeдствиях свoeгo бизнeсa из-за идиотских санкций, которые ввела США против России. В Visa обеспокоены теми последствиями, к которым приведут примененные Соединенными Штатами


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США грозят санкциями российским банкам и «Газпрому»

США грозят санкциями российским банкам и «Газпрому»

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США готовы ввести экономические санкции против российского монополиста «Газпром» и российских банков. Об этом заявил сенатор от штата Мичиган Карл Левин, возглавляющий Комитет американского Сената по вопросам вооруженных сил.


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За отказ принять оплату карточкой будут штрафовать на 8,5 тыс грн

За отказ принять оплату карточкой будут штрафовать на 8,5 тыс грн

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Кабинет министров Украины вводит административную ответственность за отказ потребителю в расчете электронными картами, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, которое является инициатором соответствующих изменений.  Накануне Кабмин поддержал подготовленный министерством проект постановления КМУ, которым, в целях защиты


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