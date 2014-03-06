Администрация Дональда Трампа обвинили Россию в организации одной из крупнейших кибератак в истории, осуществленной в июне 2017 года с помощью вируса NotPetya. Об этом говорится в обнародованном заявлении на сайте Белого дома. «В июне 2017-го года