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Все из: вирус

Вслед за британцами США также обвинили Россию в запуске вируса NotPetya

Вслед за британцами США также обвинили Россию в запуске вируса NotPetya

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Администрация Дональда Трампа обвинили Россию в организации одной из крупнейших кибератак в истории, осуществленной в июне 2017 года с помощью вируса NotPetya. Об этом говорится в обнародованном заявлении на сайте Белого дома. «В июне 2017-го года


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В Великобритании обвинили Россию в использовании вируса Petya A

В Великобритании обвинили Россию в использовании вируса Petya A

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Заместитель министра иностранных дел Великобритании, который курирует вопросы кибербезопасности, Тарик Ахмад обвинил Россию в масштабной кибератаке с помощью вируса Petya A на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство AP. «Мы считаем, что российское правительство, особенно


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В 10 американских штатах 800 детей заразились неизвестным вирусом

В 10 американских штатах 800 детей заразились неизвестным вирусом

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Медики предупреждают, что вспышки нового вируса могут перерасти в национальную эпидемию В США более 800 детей заразились неизвестной респираторной вирусной инфекцией, 68 из них были госпитализированы. Вирус диагностировали в Айове, Джорджии, Канзасе, Кентукки, Колорадо, Миссури, Иллинойсе,


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Американские учёные вывели исключительно опасный штамм гриппа

Американские учёные вывели исключительно опасный штамм гриппа

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В результате «безумного» эксперимента, как его окрестили противники, учёные университета Висконсин-Мэдисон создали опасный для жизни вирус, сильно напоминающий грипп «испанка», уничтоживший 50 млн человек по всей планете. Американские исследователи, работавшие под руководством Йосихиро Каваоки, заявляют, что


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