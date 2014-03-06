Администрация Дональда Трампа обвинили Россию в организации одной из крупнейших кибератак в истории, осуществленной в июне 2017 года с помощью вируса NotPetya. Об этом говорится в обнародованном заявлении на сайте Белого дома. «В июне 2017-го года Читать далее
Заместитель министра иностранных дел Великобритании, который курирует вопросы кибербезопасности, Тарик Ахмад обвинил Россию в масштабной кибератаке с помощью вируса Petya A на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство AP. «Мы считаем, что российское правительство, особенно Читать далее
Медики предупреждают, что вспышки нового вируса могут перерасти в национальную эпидемию В США более 800 детей заразились неизвестной респираторной вирусной инфекцией, 68 из них были госпитализированы. Вирус диагностировали в Айове, Джорджии, Канзасе, Кентукки, Колорадо, Миссури, Иллинойсе, Читать далее
В результате «безумного» эксперимента, как его окрестили противники, учёные университета Висконсин-Мэдисон создали опасный для жизни вирус, сильно напоминающий грипп «испанка», уничтоживший 50 млн человек по всей планете. Американские исследователи, работавшие под руководством Йосихиро Каваоки, заявляют, что Читать далее