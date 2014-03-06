Отстраненный от власти президент Украины Виктор Янукович назвал виновных, по его мнению, в разгоне сторонников Евромайдана в Киеве 30 ноября и в ситуации в Донбассе. В интервью газете «Аргументы и Факты» Янукович рассказал, что за действиями против