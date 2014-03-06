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Все из: Виктор Янукович

Допрос Порошенко по делу Януковича. Главное

Допрос Порошенко по делу Януковича. Главное

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Сегодня в Оболонском районном суде Киева допросят по видеосвязи президента Украины Петра Порошенко Допрос будет проведен в рамках дела о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича, информирует «ДС». 11:57 В зал заседаний Оболонского райсуда, где должен


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Интерпол объявил в розыск Виктора Януковича

Интерпол объявил в розыск Виктора Януковича

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Интерпол объявил в розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича. Объявление на сайте этой организации сопровождается так называемой красной карточкой, предполагающей арест и выдачу разыскиваемого. Как сообщается на сайте Интерпола, Янукович объявлен в розыск украинскими властями по


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Янукович назвал виновного в разгоне Евромайдана в Киеве

Янукович назвал виновного в разгоне Евромайдана в Киеве

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Отстраненный от власти президент Украины Виктор Янукович назвал виновных, по его мнению, в разгоне сторонников Евромайдана в Киеве 30 ноября и в ситуации в Донбассе. В интервью газете «Аргументы и Факты» Янукович рассказал, что за действиями против


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Рада разрешила заочно судить Януковича

Рада разрешила заочно судить Януковича

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Верховная Рада разрешила заочное осуждение и конфискацию имущества лиц, находящихся в международном розыске за преступления против Украины. За принятие в целом законопроекта №4448а проголосовали 253 депутата при минимально необходимых 226. Рада смогла принять этот документ в


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Япония ввела санкции против ВТБ и Сбербанка

Япония ввела санкции против ВТБ и Сбербанка

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Япония ввела новые санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, объявил в среду глава аппарата правительства Японии Ёсихидэ Суга. Полный список санкций еще не опубликован, но в МИД Японии уточнили, что под них попали


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Где находится новая резиденция Януковича?

Где находится новая резиденция Януковича?

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После побега из родной страны в Россию Янукович периодически проводил конференции, на которых называл себя президентом Украины. А после проведения досрочных выборов президента Украины он заявил, что признает выбор народа и выпал из информационного пространства. Судя


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В ГПУ выяснили, кто подарил Януковичу золотой батон

В ГПУ выяснили, кто подарил Януковичу золотой батон

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Человеком, который подарил экс-президенту Украины Виктору Януковичу массивное пресс-папье в виде батона в натуральную величину хлебобулочного изделия и весом в 2 килограмма, выполненное из золота, является президент ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» Владимир Матвеевич Лукьяненко.


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