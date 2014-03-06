Руководитель «Украинского выбора» и кум российского президента Виктор Медведчук подал в суд на секретаря Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины Андрея Парубия за то, что тот назвал его преступником. Об этом сам Андрей Парубий сообщил в