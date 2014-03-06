Представитель Украины в Минске Виктор Медведчук напомнил, что его отец был членом ОУН, но поспешил заверить, что идеями с ним Владимир Медведчук не делился Об этом кум президента РФ Владимира Путина сказал в интервью «Новой газете»,
Читать далее
Представитель Украины в Минске Виктор Медведчук напомнил, что его отец был членом ОУН, но поспешил заверить, что идеями с ним Владимир Медведчук не делился Об этом кум президента РФ Владимира Путина сказал в интервью «Новой газете»,
Регионы Украины должны получить особые права в вопросах веры, истории, языка Об этом кум президента России Владимира Путина, представитель Украины на переговорах в Минске Виктор Медведчук заявил в интервью «Новой газете», передает «ДС». «И такой политики надо
Руководитель «Украинского выбора» и кум российского президента Виктор Медведчук подал в суд на секретаря Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины Андрея Парубия за то, что тот назвал его преступником. Об этом сам Андрей Парубий сообщил в
Некоторые СМИ распространили информацию о том, что Виктор Медведчук и Нестор Шуфрич участвуют в переговорах по поручению президента Украины Украинскую сторону на переговорах в Донецке представлял только второй президент Леонид Кучма. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Валерий
Президент России Владимир Путин выразил свое одобрение появившимися в СМИ сообщениями о начале предварительных контактов лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука с представителями руководства самопровозглашенных республик востока Украины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте
По его словам, для получения первого транша Кабмин заморозил минимальную зарплату и прожиточный минимум Виктор Медведчук прокомментировал получение Украиной кредита на сумму 17 миллиардов долларов. По его словам, после этого украинский долг вырос на две трети
«Предоставление займа в 15 млрд долл. и снижение цены на газ —более реальная помощь, чем раздача западными чиновниками бутербродов на майдане», — так лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что Россия