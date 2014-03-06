С ореолом технократа начинали свою большую карьеру в политике и Кучма с Януковичем, и Ющенко с Тимошенко. Но об этом напрочь забыли те, кто ждет пришествия в Украину очередного технократического мессии Модный тренд Вероятность прихода к
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С ореолом технократа начинали свою большую карьеру в политике и Кучма с Януковичем, и Ющенко с Тимошенко. Но об этом напрочь забыли те, кто ждет пришествия в Украину очередного технократического мессии Модный тренд Вероятность прихода к
Сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №4496 во втором чтении. Законопроект поддержали 270 народных депутатов. Этот проект закона упраздняет необходимость составлять бумажный договор при оказании услуг на экспорт. Если президент подпишет этот законопроект, украинские компании-экспортеры (в
Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что изменения в Налоговый кодекс предусматривают сохранение упрощенной системы для малого и среднего бизнеса. Об этом он сказал во время заседания согласительного совета. Он напомнил, что была создана рабочая группа
Проект закона поддержали 229 парламентариев Верховная Рада Украины разрешила иностранным гражданам и лицам без гражданства проходить военную службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий проект закона №2389 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
Юридические лица при этом увеличили объемы депозитов Объем депозитов в национальной валюте, согласно данным НБУ, в марте уменьшился на 2,0% до 345,2 млрд грн. В свою очередь объем депозитов в иностранной валюте за месяц снизился на
Верховная Рада освободила от обложения НДС и импортного сбора операции по ввозу и первой поставке на таможенную территорию Украины лекарственных средств, которые закупаются через международные организации в рамках государственных программ. Соответствующий законопроект №2151 был проголосован за
Верховная Рада Украины приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Такое решение поддержали 254 народных депутата. Одной из главных позиций закона является признание коммунистического тоталитарного режима