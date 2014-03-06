Власти этой страны уверены: их соотечественники, которые живут в Карпатском регионе, имеют право на двойное гражданство и на автономию Венгерских властей интересует украинское Закарпатье и судьба их соотечественников, проживающих там: накануне Будапешт в ультимативных интонациях потребовал