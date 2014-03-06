Вчера в 22:10, просмотров: 1283 Данные Государственной службы статистики Украины показали, что в 2017 году крупнейшим торговым партнером страны была Россия, пишет «Страна.ua». Украина экспортировала в РФ товаров на 3,9 млрд долларов (рост 109,6%), импортировав на 7,2 Читать далее
Министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что венгерское меньшинство отказалось от консультаций относительно языка образования Об этом Гриневич заявила на заседании Кабмина, передает «ДС» со ссылкой на Европейскую правду. По словам министра, представители венгерского меньшинства сообщили, что Читать далее
Венгрии необходим газопровод в обход Украины для обеспечения энергобезопасности страны Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Правительство Венгрии работает над новым решением вопроса обеспечения энергобезопасности страны после заявления России об остановке проекта «Южный поток». В частности, Читать далее
Если страны-члены Европейского Союза будут поставлять газ в Украину в реверсном режиме, РФ прекратит поставки газа в Европу. Как сообщает «Немецкая волна», об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в разговоре с немецким изданием «Handelsblatt» Читать далее
Глава Укртрансгаза сказал, что Газпром искусственно создал ситуацию с ценой газа на рынке Венгрии Российскому газовому монополисту Газпрому удалось искусственно повысить цены на газ для Венгрии, что автоматически сделало невыгодным использование реверсного маршрута поставок газа из Венгрии в Читать далее
В течение месяца июня Украина существенно нарастила величину импорта природного газа из Венгрии. За весь прошлый месяц из Венгрии в украинские газохранилища попало 210,7 млн. кубических метров газа. Как известно, в месяце мае импорт газа был Читать далее
Власти этой страны уверены: их соотечественники, которые живут в Карпатском регионе, имеют право на двойное гражданство и на автономию Венгерских властей интересует украинское Закарпатье и судьба их соотечественников, проживающих там: накануне Будапешт в ультимативных интонациях потребовал Читать далее