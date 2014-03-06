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Все из: Великобритания

В Великобритании обвинили Россию в использовании вируса Petya A

В Великобритании обвинили Россию в использовании вируса Petya A

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Заместитель министра иностранных дел Великобритании, который курирует вопросы кибербезопасности, Тарик Ахмад обвинил Россию в масштабной кибератаке с помощью вируса Petya A на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство AP. «Мы считаем, что российское правительство, особенно


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Великобритания подала заявку на вступление в Азиатский банк

Великобритания подала заявку на вступление в Азиатский банк

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Великобритания стала первой западной страной, подавшей заявку на членство в создаваемом под руководством Китая Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Министр финансов Джордж Осборн заявил, что это уникальная возможность для Британии и Азии, которая позволит им вместе расти


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Власти Британии хотят ускорить референдум о членстве в ЕС

Власти Британии хотят ускорить референдум о членстве в ЕС

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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступает за скорейшее проведение референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе.»Референдум должен быть проведен до конца 2017 года», — цитирует Gazeta.Ru Кэмерон. «Если получится сделать это быстрее, я буду рад. Чем раньше я


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Меркель допускает выход Великобритании из ЕС

Меркель допускает выход Великобритании из ЕС

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Канцлер Германии Ангела Меркель предпочтет выход Великобритании из ЕС компромиссу в вопросе о свободном рынке рабочей силы внутри Евросоюза, сообщил немецкий журнал Spiegel. А.Меркель опасается, что Великобритания подходит к «точке невозврата» в отношениях с ЕС. В


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Мэрия Лондона решила продать здание Скотленд-Ярда

Мэрия Лондона решила продать здание Скотленд-Ярда

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Городские власти рассчитывают получить за него 250–300 миллионов фунтов. Мэрия британской столицы вчера выставила на продажу здание Скотленд-Ярда — управление полиции Большого Лондона. Ранее предполагалось, что оно будет снесено, а на его месте построят элитное жилье. Продать


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Британия готова выделить на помощь Украине миллиард фунтов

Британия готова выделить на помощь Украине миллиард фунтов

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Дэвид Кэмерон сообщил, что Великобритания готова финансово поддержать Украину в рамках программы в один миллиард фунтов стерлингов, которые она выделяет для гуманитарной помощи ООН. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко сообщил о готовности


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Проект по изучению ДНК сделает Великобританию миро-вым лидером в сфере генетических исследований

Проект по изучению ДНК сделает Великобританию миро-вым лидером в сфере генетических исследований

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В настоящее время во всех медицинских центрах Великобритании в результате проекта, направленного на раскрытие загадок в области ДНК, происходит настоящая революция. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил: «Вот увидите, спустя много лет Великобритания станет настоящим мировым лидером


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