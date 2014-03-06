Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступает за скорейшее проведение референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе.»Референдум должен быть проведен до конца 2017 года», — цитирует Gazeta.Ru Кэмерон. «Если получится сделать это быстрее, я буду рад. Чем раньше я