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Все из: валютный рынок

Нацбанк опустил курс доллара до уровня октября 2017 года

Нацбанк опустил курс доллара до уровня октября 2017 года

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КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Национальным банком Украины на 15 февраля установлены официальные курс валют, которые продолжили свое снижение. Обновленные курсы обнародованы на официальном сайте НБУ. Курс доллара снизился до 26,65 грн/долл. Читайте также: Новый глава «Привата»: главная


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«Нафтогаз» купит валюту у Нацбанка

«Нафтогаз» купит валюту у Нацбанка

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Покупать валютные средства напрямую у Нацбанка Украины планирует в текущем месяце компания «Нафтогаз Украины». Об этом заявила глава украинского финансового регулятора Валерия Гонтарева в интервью интернет-изданию «Зеркало недели».


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Гонконг провел валютные интервенции на фоне притока денег из РФ

Гонконг провел валютные интервенции на фоне притока денег из РФ

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Финансовый регулятор Гонконга провел интервенцию на валютном рынке, чтобы ослабить укрепление местной валюты на фоне роста активности российских компаний после введения санкций ЕС и США в связи с действиями России в Украине. Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong


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Янукович решил обложить покупку валюты пенсионный сбором

Янукович решил обложить покупку валюты пенсионный сбором

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Президент Виктор Янукович поручил Кабмину разработать и подать на рассмотрение ВР законопроект о введении сбора на обязательное пенсионное страхование при покупке валюты субъектами хозяйственной деятельности за безналичный расчет. Об этом говорится в «Национальном плане действий на


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Торговые стратегии валютного рынка

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Деятельность трейдера на рынке Forex обязана подчиняться определенной системе торговли, основанной на эффективной стратегии, иначе трейдинг не будет чем-то отличаться от азартной игры. Из материалов сайта «Сфера Форекс» Деятельность трейдера на рынке Forex обязана подчиняться определенной


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