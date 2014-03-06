КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Национальным банком Украины на 15 февраля установлены официальные курс валют, которые продолжили свое снижение. Обновленные курсы обнародованы на официальном сайте НБУ. Курс доллара снизился до 26,65 грн/долл. Читайте также: Новый глава «Привата»: главная Читать далее
Покупать валютные средства напрямую у Нацбанка Украины планирует в текущем месяце компания «Нафтогаз Украины». Об этом заявила глава украинского финансового регулятора Валерия Гонтарева в интервью интернет-изданию «Зеркало недели». Читать далее
Финансовый регулятор Гонконга провел интервенцию на валютном рынке, чтобы ослабить укрепление местной валюты на фоне роста активности российских компаний после введения санкций ЕС и США в связи с действиями России в Украине. Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Читать далее
Президент Виктор Янукович поручил Кабмину разработать и подать на рассмотрение ВР законопроект о введении сбора на обязательное пенсионное страхование при покупке валюты субъектами хозяйственной деятельности за безналичный расчет. Об этом говорится в «Национальном плане действий на Читать далее
Деятельность трейдера на рынке Forex обязана подчиняться определенной системе торговли, основанной на эффективной стратегии, иначе трейдинг не будет чем-то отличаться от азартной игры. Из материалов сайта «Сфера Форекс» Деятельность трейдера на рынке Forex обязана подчиняться определенной Читать далее