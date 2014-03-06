Президент Виктор Янукович поручил Кабмину разработать и подать на рассмотрение ВР законопроект о введении сбора на обязательное пенсионное страхование при покупке валюты субъектами хозяйственной деятельности за безналичный расчет. Об этом говорится в «Национальном плане действий на