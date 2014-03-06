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Все из: валюта

Курс биткоина опустился ниже 9 тысяч долларов за монету

Курс биткоина опустился ниже 9 тысяч долларов за монету

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Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) продолжает падать и сегодня вечером, 9 марта, опустился ниже 9 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 8 955,03 доллара за монету. Фото: скриншот с


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Курс биткоина опустился ниже 9,5 тысяч долларов за монету

Курс биткоина опустился ниже 9,5 тысяч долларов за монету

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Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) продолжает падать и сегодня вечером, 7 марта, опустился ниже 9,5 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 9 494,45 доллара за монету. Фото: скриншот


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Курс на 25: сколько будет стоить доллар в Украине весной

Курс на 25: сколько будет стоить доллар в Украине весной

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Гривна укрепляется к доллару, и такая тенденция может продлиться как минимум до лета. Но есть ряд рисков, которые могут привести к снижению курса национальной валюты. «Апостроф» выяснил, каким будет курс доллара в ближайшие месяцы, а также


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Чего ждать от доллара в марте: эксперты дали прогноз

Чего ждать от доллара в марте: эксперты дали прогноз

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Сегодня, 08:56 Просмотров: … Финансовые аналитики сходятся во мнениях насчет будущей стоимости «зеленого» Фото: AFP Курс доллара в Украине, который с конца февраля потерял 41 копейку, продолжит падать. Такие прогнозы озвучили сайту «Сегодня» финансовые аналитики.


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В Украине упал курс доллара и резко подорожал евро

В Украине упал курс доллара и резко подорожал евро

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Сегодня, 08:20 Просмотров: … Курс гривни к основным иностранным валютам изменился разнонаправленно Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня» На сегодня, 5 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,53 грн;1 евро –


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Курсы валют на пятницу 2 марта

Курсы валют на пятницу 2 марта

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С наступлением календарной весны гривна начала укрпеляться, курс евро и доллара в Украине резко упал. На сегодня, 2 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:1 доллар США – 26,66 грн;1


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Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов за монету

Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов за монету

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Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) упал ниже отметки в 10 тыс. долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Сообщается, что в 15:49 (по киевскому времени) курс биткоина опустился до 9,9 тыс. долларов. А уже к 16:29


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