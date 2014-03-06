В Узбекистане разработают и утвердят программу развития электронной коммерции на 2018−2021 годы. Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева «Об организации деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан». Документом утверждена «дорожная карта» по кардинальному совершенствованию ИКТ на 2018−2019 годы. В рамках программы Читать далее
Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова объявлена в розыск. О том, что Гульнара Каримова разыскивается по обвинению в нанесении ущерба государства в 200 млн$, сообщила Генпрокуратура республики. Первая информация о серьёзных проблемах Гульнары Каримовой в отношениях со Читать далее
Протокол о применении договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Узбекистана подписан сегодня, 31 мая, в Минске в ходе заседания Совета глав правительств СНГ. Узбекистан стал девятым членом зоны свободной торговли. Договор о зоне свободной Читать далее