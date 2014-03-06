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Все из: Узбекистан

В Узбекистане разработают программу развития электронной коммерции

В Узбекистане разработают программу развития электронной коммерции

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В Узбекистане разработают и утвердят программу развития электронной коммерции на 2018−2021 годы. Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева «Об организации деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан». Документом утверждена «дорожная карта» по кардинальному совершенствованию ИКТ на 2018−2019 годы. В рамках программы


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Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова объявлена в розыск

Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова объявлена в розыск

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Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова объявлена в розыск. О том, что Гульнара Каримова разыскивается по обвинению в нанесении ущерба государства в 200 млн$, сообщила Генпрокуратура республики. Первая информация о серьёзных проблемах Гульнары Каримовой в отношениях со


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Зона свободной торговли СНГ расширилась до девяти стран

Зона свободной торговли СНГ расширилась до девяти стран

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Протокол о применении договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Узбекистана подписан сегодня, 31 мая, в Минске в ходе заседания Совета глав правительств СНГ. Узбекистан стал девятым членом зоны свободной торговли. Договор о зоне свободной


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