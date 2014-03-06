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Все из: УПЦ МП

Религиозный социализм. Станет ли партия Добкина политическим крылом УПЦ МП

Религиозный социализм. Станет ли партия Добкина политическим крылом УПЦ МП

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Каплин, Кива, а теперь еще и Добкин. В Украине множатся социалистические проекты под выборы Фото: facebook.com / Михаил Добкин В октябре прошлого года скандально известный экс-«регионал» Михаил Добкин покинул партию «Оппозиционный блок», однако из фракции так


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Руководство УПЦ призвало свой монастырь не чудить

Руководство УПЦ призвало свой монастырь не чудить

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Руководство Украинской православной церкви Московского патриархата с недоумением восприняло вчерашнее письмо Свято-Успенского монастыря, находящегося в Донецкой области, в котором действия первоиерарха УПЦ МП митрополита Владимира, подписавшего вместе с главами других церквей обращение в поддержку евроинтеграции, названы


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