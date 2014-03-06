Каплин, Кива, а теперь еще и Добкин. В Украине множатся социалистические проекты под выборы Фото: facebook.com / Михаил Добкин В октябре прошлого года скандально известный экс-«регионал» Михаил Добкин покинул партию «Оппозиционный блок», однако из фракции так