Каплин, Кива, а теперь еще и Добкин. В Украине множатся социалистические проекты под выборы Фото: facebook.com / Михаил Добкин В октябре прошлого года скандально известный экс-«регионал» Михаил Добкин покинул партию «Оппозиционный блок», однако из фракции так Читать далее
Руководство Украинской православной церкви Московского патриархата с недоумением восприняло вчерашнее письмо Свято-Успенского монастыря, находящегося в Донецкой области, в котором действия первоиерарха УПЦ МП митрополита Владимира, подписавшего вместе с главами других церквей обращение в поддержку евроинтеграции, названы Читать далее