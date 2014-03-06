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Все из: Укрзализныця

"Укрзализныця" включит Wi-Fi в новую стоимость билетов

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Укрзализныця рассматривает возможность улучшить качество сигнала Wi-Fi в скоростных поездах за счет включения этой услуги в стоимость билета, так как нынешний подрядчик не очень качественно выполняет работы Об этом сказал и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов


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Украинская железная дорога объявила дефолт

Украинская железная дорога объявила дефолт

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Украинская железная дорога — «Укрзализныця» — объявила кредиторам о наступлении технического дефолта госпредприятия, передает УНИАН. Об этом на брифинге заявил врио главы госмонополии Максим Бланк. «Сегодня мы сообщили нашим кредиторам о наступлении технического дефолта по определенным долговыми обязательствами “Укрзализныци” и о начале переговорного процесса по внутреннему долгу,


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«Укрзализныця» увеличила продажи билетов через Интернет в 3,6 раза

«Укрзализныця» увеличила продажи билетов через Интернет в 3,6 раза

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Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в январе-июне реализовала 1,96 млн железнодорожных билетов, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства. «Через сеть Интернет в январе-июне 2013 года пассажиры оформили 7,9%


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