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Все из: Украины

Гривна укрепилась: опубликован свежий курс валют

Гривна укрепилась: опубликован свежий курс валют

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НБУ установил официальные курсы валют на среду КИЕВ. Сегодня, 09:49. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на среду, 28 февраля. Так, согласно сообщению на сайте регулятора, доллар США


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Теневая экономика Украины достигает 45% – МВФ

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Фото: Getty Images МВФ назвал размер теневого сектора в структуре экономики Украины С 1991 года, когда теневая экономика Украины оценивалась в 38,96% ВВП, показатель непрерывно рос до 1998 года, достигнув пиковой отметки в 57%. Уже в


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Курс валют на 9 февраля: доллар подорожал

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Фото: Korrespondent.net Курсы валют НБУ Нацбанк Украины незначительно ослабил курс гривны к доллару, но укрепил к евро и рублю. На межбанке торги закончились укреплением нацвалюты. Национальный банк Украины на 9 февраля 2018 года незначительно ослабил


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Курс валют на 1 февраля: гривна продолжает укрепляться

Курс валют на 1 февраля: гривна продолжает укрепляться

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Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк Украины укрепил официальную гривну к доллару на 16 копеек. По отношению к евро, курс национальной валюты вырос на 10 копеек. Национальный банк Украины установил на четверг, 1


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Гройсман рассказал, благодаря чему экономика Украины будет расти на 5% ежегодно

Гройсман рассказал, благодаря чему экономика Украины будет расти на 5% ежегодно

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у нашей страны есть все необходимое для обеспечения быстрого экономического роста. Об этом он сказал на встрече с деловыми кругами и экспертами цифрового рынка, сообщает сайт правительства. «Нам нужна реактивная скорость. У нас неплохие сигналы от экономики, но мы понимаем,


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Курс валют на 24 января: гривна подорожала к доллару

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Фото: bank.gov.ua Курсы валют НБУ Национальный банк Украины укрепил официальную гривну к доллару, при этом курс нацвалюты ослаб к евро и рублю. На межбанке наблюдалась та же тенденция. Национальный банк Украины установил на среду, 24


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Рост экономики Украины без реформ невозможен, — Всемирный банк

Рост экономики Украины без реформ невозможен, — Всемирный банк

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Во Всемирном банке уверены, что экономика Украины может ускорить рост на 4% в год в случае, если власти продолжат реформы в самых важных направлениях. Об этом в комментарии Радио Свобода заявила директор банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. По ее словам, в банке не исключают, что


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