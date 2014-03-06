НБУ установил официальные курсы валют на среду КИЕВ. Сегодня, 09:49. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на среду, 28 февраля. Так, согласно сообщению на сайте регулятора, доллар США Читать далее
Фото: Getty Images МВФ назвал размер теневого сектора в структуре экономики Украины С 1991 года, когда теневая экономика Украины оценивалась в 38,96% ВВП, показатель непрерывно рос до 1998 года, достигнув пиковой отметки в 57%. Уже в Читать далее
Фото: Korrespondent.net Курсы валют НБУ Нацбанк Украины незначительно ослабил курс гривны к доллару, но укрепил к евро и рублю. На межбанке торги закончились укреплением нацвалюты.
Национальный банк Украины на 9 февраля 2018 года незначительно ослабил Читать далее
Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк Украины укрепил официальную гривну к доллару на 16 копеек. По отношению к евро, курс национальной валюты вырос на 10 копеек.
Национальный банк Украины установил на четверг, 1 Читать далее
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у нашей страны есть все необходимое для обеспечения быстрого экономического роста. Об этом он сказал на встрече с деловыми кругами и экспертами цифрового рынка, сообщает сайт правительства. «Нам нужна реактивная скорость. У нас неплохие сигналы от экономики, но мы понимаем, Читать далее
Фото: bank.gov.ua Курсы валют НБУ Национальный банк Украины укрепил официальную гривну к доллару, при этом курс нацвалюты ослаб к евро и рублю. На межбанке наблюдалась та же тенденция.
Национальный банк Украины установил на среду, 24 Читать далее
Во Всемирном банке уверены, что экономика Украины может ускорить рост на 4% в год в случае, если власти продолжат реформы в самых важных направлениях. Об этом в комментарии Радио Свобода заявила директор банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. По ее словам, в банке не исключают, что Читать далее