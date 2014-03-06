После многих лет активного «экспорта» у Романа Пелеха исчерпываются запасы. С 2002 года он трудоустраивал украинцев по всей Восточной Европе. И это плохая новость не только для него, но и для экономики Украины. Рост замедляется четвертый Читать далее
Гривна возобновила падение КИЕВ. Сегодня, 09:12. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України После укрепления гривны, которому уже начали радоваться украинцы, национальная валюта возобновила падение. Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на пятницу, 16 февраля. Читать далее
После того, как Крым присоединился к России, некоторые поставщики мясных продуктов, работающие на территории Крымского полуострова, лишились каналов сбыта своей продукции в города материковой Украины. Украинские розничные сети полностью отказались от закупок мясных продуктов у таких Читать далее