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Все из: Украинцы

Привлекательные польские заработки лишают Украину рабочих рук — Bloomberg

Привлекательные польские заработки лишают Украину рабочих рук — Bloomberg

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После многих лет активного «экспорта» у Романа Пелеха исчерпываются запасы. С 2002 года он трудоустраивал украинцев по всей Восточной Европе. И это плохая новость не только для него, но и для экономики Украины. Рост замедляется четвертый


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Рано радовались: курс валют нанес неожиданный удар

Рано радовались: курс валют нанес неожиданный удар

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Гривна возобновила падение КИЕВ. Сегодня, 09:12. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України После укрепления гривны, которому уже начали радоваться украинцы, национальная валюта возобновила падение. Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на пятницу, 16 февраля.


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Украинцы не хотят есть крымскую колбасу

Украинцы не хотят есть крымскую колбасу

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После того, как Крым присоединился к России, некоторые поставщики мясных продуктов, работающие на территории Крымского полуострова, лишились каналов сбыта своей продукции в города материковой Украины. Украинские розничные сети полностью отказались от закупок мясных продуктов у таких


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