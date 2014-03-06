Ни для кого не секрет, что экономика Украины с февраля 2014 года находится в состоянии перманентного и глубочайшего кризиса. И прекращаться этот кризис и не собирается, а наоборот, всё сильнее сгущается над многострадальной территорией Украины. Ситуация