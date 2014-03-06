Гривна возобновила падение КИЕВ. Сегодня, 09:12. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України После укрепления гривны, которому уже начали радоваться украинцы, национальная валюта возобновила падение. Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на пятницу, 16 февраля. Читать далее
Появление малыша в семье — это не только радость, это ещё масса забот и тяжёлый груз ответственности. Родители быстро в этом убедятся, когда ребёнок начинает расти, ведь нужно покупать летнюю, зимнюю и демисезонную одежду, шапочки, варежки, Читать далее
В сенате США представили доклад разведки об основных угрозах США, в котором упоминается Украина Россия может воспользоваться внутренними потрясениями в Украине — противостоянием политиков перед выборами и конфликтом на Донбассе. Америка ожидает вмешательство Москвы и в Читать далее
8 октября 2014 года в Киеве состоялась пресс-конференция, в ходе которой заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Сергей Кондрюк заявил о том, что на сегодняшний день в стране стремительно растет уровень безработицы. Данные, предоставленные Службой занятости, свидетельствуют Читать далее
Величина ежемесячных теневых зарплат, которые получают в Украине наемные работники, составляет как минимум 20 миллиардов гривен, что приводит к функционированию в стране черного рынка наличных средств. Об этом заявил Игорь Белоус, занимающий пост руководителя Государственной фискальной Читать далее
Несмотря на тот факт, что введение биометрических паспортов потребует большого количества бюджетных средств, Украине необходимо найти эти средства для того, чтобы безвизовый режим с Европой и дальнейшие процессы евроинтеграции стали реальностью. Такое заявление сделала первый заместитель Читать далее
Ни для кого не секрет, что экономика Украины с февраля 2014 года находится в состоянии перманентного и глубочайшего кризиса. И прекращаться этот кризис и не собирается, а наоборот, всё сильнее сгущается над многострадальной территорией Украины. Ситуация Читать далее