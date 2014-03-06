Сегодня в 19:17, просмотров: 877 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский банк реконструкции и развития выделил Киеву 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций. По его словам, проект должен быть реализован в Винницкой области. Читать далее
В Европейском Союзе хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела бы полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Об этом в интервью УНИАН заявила Читать далее
Из открытых источников Украине необходимо удвоить работу в важнейших областях, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Об этом в интервью УНИАН заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. «Мы Читать далее
Вадим Пристайко Формально статус евроатлантических стремлений в документах не закреплен, но Украину признали одной из стран, которая желает стать частью НАТО. Об этом в комментарии журналистам заявил глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, пишет «Укринформ». Читать далее
Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе Решение НАТО – это не предоставление какого-то конкретного статуса, а признание наших стремлений и четкое понимание среди стран Альянса, что Украина для себя четко определилась и стремится вступить в НАТО. Об этом в Читать далее
Петр Порошенко и Фредерика Могерини Официальное интернет-представительство Президента Украины В понедельник, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии, представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Фредерикой Могерини. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Встреча Читать далее
Сегодня в 07:49, просмотров: 2031 Предыдущие руководители Украины, предпочитавшие закупать газ лишь у России, а также потреблявшее слишком много топлива население страны, виноваты в бедственном положении «Нафтогаза». Такое заявление сделал глава компании Андрей Коболев заявил на Читать далее