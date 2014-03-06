Четыре российских телеканала, которые были изъяты из сетки вещания в Украине, обязательно вернутся в украинский эфир, убежден глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Манжосов. «Я уверен, что они вернутся. Мы с самого начала ставили