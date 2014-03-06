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Все из: ТВ

Ставицкий: из экономики Украины утекло свыше 100 миллиардов долларов

Ставицкий: из экономики Украины утекло свыше 100 миллиардов долларов

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08.03.2018 14:13 В мире Эксперт-консультант телеканала Iland, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что с 2005 года из украинской экономики в экономику РФ  и стран-поставщиков Европы перекочевало свыше 100 миллиардов долларов.


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Нацсовет по телевидению и радиовещанию дал сутки на отключение российских каналов

Нацсовет по телевидению и радиовещанию дал сутки на отключение российских каналов

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Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания требует от украинских провайдеров в течение суток прекратить вещание российских телеканалов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook член Нацсовета Ольга Герасимюк. «Нацсовет по телевидению и радиовещанию дал


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Телеканалы РФ вернутся в украинский телеэфир, заверяют в Нацсовете

Телеканалы РФ вернутся в украинский телеэфир, заверяют в Нацсовете

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Четыре российских телеканала, которые были изъяты из сетки вещания в Украине, обязательно вернутся в украинский эфир, убежден глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Манжосов. «Я уверен, что они вернутся. Мы с самого начала ставили


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Половина украинских провайдеров прекратили вещание российских телеканалов

Половина украинских провайдеров прекратили вещание российских телеканалов

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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания потребовал от операторов программных услуг до 19.00 11 марта прекратить ретрансляцию в своих сетях передач ряда российских телеканалов. В требовании отмечается, что провайдеры должны прекратить ретрансляцию в своих


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Томенко предлагает временно запретить в Украине два российских телеканала

Томенко предлагает временно запретить в Украине два российских телеканала

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Председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации, народный депутат от фракции «Батьківщина» Николай Томенко обратился к операторам кабельного вещания с просьбой рассмотреть возможность временного исключения из сетей каналов «Россия-24» и «ОРТ» за разжигание межнациональной


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СМИ: Савик Шустер закрыл свой проект на Интере

СМИ: Савик Шустер закрыл свой проект на Интере

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Планирует ли телеведущий продолжать сотрудничество с телеканалом, решение не принято Вчера ток-шоу Шустер-live не появился на экранах Интера. Как сообщают источники украинских СМИ, программа больше не будет выходить на телеканале. Решение о том, останется ли Савик Шустер на


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Цифровое телевидение для всех!

Цифровое телевидение для всех!

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Недавно стало известно, что Правительство России внесло некоторые поправки в федеральную программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». Предполагается, что уже в 2015 году девяносто восемь процентов населения страны получат доступ к цифровому телевидению.


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Экономические новости Украины и мира.
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