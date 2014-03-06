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Все из: Турция

Россия оказалась крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

Россия оказалась крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

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Вчера в 22:10, просмотров: 1283 Данные Государственной службы статистики Украины показали, что в 2017 году крупнейшим торговым партнером страны была Россия, пишет «Страна.ua». Украина экспортировала в РФ товаров на 3,9 млрд долларов (рост 109,6%), импортировав на 7,2


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Чему Украина может научиться у Турции в сфере малого и среднего бизнеса

Чему Украина может научиться у Турции в сфере малого и среднего бизнеса

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Из открытых источников Очень часто, когда описывают бизнес в Турции, хвалят именно ее малый и средний бизнес. Действительно, в Турции около 96% всех предприятий составляет малый и средний бизнес. При этом доля малого и среднего бизнеса


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США считают, что операция Турции в Сирии может иметь тяжелые последствия

США считают, что операция Турции в Сирии может иметь тяжелые последствия

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Соединенные Штаты считают, что у Турции есть законные основания для обеспокоенности по поводу своей национальной безопасности, однако военная операция против курдских формирований на севере Сирии может иметь крайне негативные последствия в случае каких-то просчетов при ее


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Судьба «Турецкого потока» будет зависеть от Европы — посол Турции

Судьба «Турецкого потока» будет зависеть от Европы — посол Турции

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Судьба турецко-российского газового проекта «Турецкий поток», который должен доставлять российский газ в Европу будет зависеть в большей степени от позиции европейских стран, поскольку они становитумуть большую часть потребителей этого проекта. Об этом в интервью Укринформу сказал


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Эрдоган: Турция больше не стремится вступить в ЕС

Эрдоган: Турция больше не стремится вступить в ЕС

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Президент заявил, что если Европа не может принять мусульманскую страну, она пойдет своим путем Евросоюз должен принять Турцию в свой состав, если действительно осуждает исламофобию. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы смотрим, сможет


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США отреагировали на аресты представителей СМИ в Турции

США отреагировали на аресты представителей СМИ в Турции

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Официальный Вашингтон обратился к властям Турции с призывом уважать демократические ценности и обеспечить свободу СМИ после проведения в стране волны арестов, в том числе, представителей масс-медиа. Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, передает


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Эрдоган стал первым всенародно избранным президентом Турции

Эрдоган стал первым всенародно избранным президентом Турции

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Подведены первые итоги президентский выборов в Турции Действующий глава правительства Турции Реджеп Тайип Эрдоган, набрав 52% голосов, выиграл президентские выборы. Об этом, после подсчета 98% бюллетеней, сообщил избирком страны. Нынешние выборы стали первым всенародным голосованием за


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