Вчера в 22:10, просмотров: 1283 Данные Государственной службы статистики Украины показали, что в 2017 году крупнейшим торговым партнером страны была Россия, пишет «Страна.ua». Украина экспортировала в РФ товаров на 3,9 млрд долларов (рост 109,6%), импортировав на 7,2 Читать далее
Из открытых источников Очень часто, когда описывают бизнес в Турции, хвалят именно ее малый и средний бизнес. Действительно, в Турции около 96% всех предприятий составляет малый и средний бизнес. При этом доля малого и среднего бизнеса Читать далее
Соединенные Штаты считают, что у Турции есть законные основания для обеспокоенности по поводу своей национальной безопасности, однако военная операция против курдских формирований на севере Сирии может иметь крайне негативные последствия в случае каких-то просчетов при ее Читать далее
Судьба турецко-российского газового проекта «Турецкий поток», который должен доставлять российский газ в Европу будет зависеть в большей степени от позиции европейских стран, поскольку они становитумуть большую часть потребителей этого проекта. Об этом в интервью Укринформу сказал Читать далее
Президент заявил, что если Европа не может принять мусульманскую страну, она пойдет своим путем Евросоюз должен принять Турцию в свой состав, если действительно осуждает исламофобию. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы смотрим, сможет Читать далее
Официальный Вашингтон обратился к властям Турции с призывом уважать демократические ценности и обеспечить свободу СМИ после проведения в стране волны арестов, в том числе, представителей масс-медиа. Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, передает Читать далее
Подведены первые итоги президентский выборов в Турции Действующий глава правительства Турции Реджеп Тайип Эрдоган, набрав 52% голосов, выиграл президентские выборы. Об этом, после подсчета 98% бюллетеней, сообщил избирком страны. Нынешние выборы стали первым всенародным голосованием за Читать далее