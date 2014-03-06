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Все из: туризм

Мировая экономика бьет тревогу

Мировая экономика бьет тревогу

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ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Пока многие экономисты и главы центробанков продолжают считать, что мировая экономика находится в стадии уверенного роста, появились признаки того, что она, наоборот, замедляется.  Как сообщает «Вести.Экономика», банк Goldman Sachs обращает внимание на


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Почти 70% вновь созданного туристического бизнеса составляют физлица-предприниматели

Почти 70% вновь созданного туристического бизнеса составляют физлица-предприниматели

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В Украине с начала 2013 года зарегистрировано 1 054 субъекта ведения хозяйства в сфере туризма, из которых 727 составляют физические лица-предприниматели (почти 70%). Об этом сообщила Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр). «Чаще всего во вновь созданном


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