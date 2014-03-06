ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Пока многие экономисты и главы центробанков продолжают считать, что мировая экономика находится в стадии уверенного роста, появились признаки того, что она, наоборот, замедляется. Как сообщает «Вести.Экономика», банк Goldman Sachs обращает внимание на Читать далее
В Украине с начала 2013 года зарегистрировано 1 054 субъекта ведения хозяйства в сфере туризма, из которых 727 составляют физические лица-предприниматели (почти 70%). Об этом сообщила Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр). «Чаще всего во вновь созданном Читать далее