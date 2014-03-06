Недавно стало известно, что Правительство России внесло некоторые поправки в федеральную программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». Предполагается, что уже в 2015 году девяносто восемь процентов населения страны получат доступ к цифровому телевидению.