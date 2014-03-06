08.03.2018 14:13 В мире Эксперт-консультант телеканала Iland, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что с 2005 года из украинской экономики в экономику РФ и стран-поставщиков Европы перекочевало свыше 100 миллиардов долларов.
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Недавно стало известно, что Правительство России внесло некоторые поправки в федеральную программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». Предполагается, что уже в 2015 году девяносто восемь процентов населения страны получат доступ к цифровому телевидению. Читать далее