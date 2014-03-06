Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "цены"

Все из: цены

От чего зависят цены на бензин в Украине: эксперты дали подробный ответ

От чего зависят цены на бензин в Украине: эксперты дали подробный ответ

Нет комментариев

Сегодня, 05:46 Просмотров: … Специалисты обозначили два основных фактора В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны.


Читать далее

Гройсман пообещал стабильные цены в 2018 году

Нет комментариев

В 2018 году цены будут более стабильнее, чем в 2017-м, но контроля цен не должно быть Об этом сказал премьер Украины Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала «Украина», сообщает «ДС». «Мы провели ряд изменений, которые позволили


Читать далее
Украинских водителей принудительно заправят биотопливом

Украинских водителей принудительно заправят биотопливом

Нет комментариев

Украинская экономика и внутренне производство в частности, могут быть простимулированы на десятки миллиардов гривен. Для этого нужно запустить производство биотопливных добавок к бензину и дизтопливу, считают сторонники биоэтанола. Открытие этого производственного направления позволит повысить энергонезависимость и


Читать далее
Цены бьют рекорды: эксперт рассказал о подорожании продуктов в Украине

Цены бьют рекорды: эксперт рассказал о подорожании продуктов в Украине

Нет комментариев

Дорожает почти все – от мяса и «молочки» до хлеба и муки, отмечает специалист По итогам января в Украине значительно подорожали продукты питания, что ставит под угрозу реализацию правительственное плана по 8%-ной инфляции. Такое мнение выразил


Читать далее
Цены на продукты в Украине не взлетят

Цены на продукты в Украине не взлетят

Нет комментариев

Как стало известно, украинские власти заверили жителей, что цены на продовольствие подниматься не будут. Кроме этого, как отметили в Минагрополитике, Украина на сегодняшний день полностью обеспечена всей необходимой продукцией для жизни. Теперь жителям Украины не стоит


Читать далее
Почему в Литве так популярны зарплаты «в конвертах»?

Почему в Литве так популярны зарплаты «в конвертах»?

Нет комментариев

В Литве зарплаты самые низкие в регионе, по сравнению с находящимися рядом странами Европейского Союза. Литва в регионе лидирует и по другому показателю – части теневой экономики. Экономисты объясняют, почему «черные» деньги здесь более привлекательны, чем


Читать далее
В Украине прогнозируют рекордный урожай

В Украине прогнозируют рекордный урожай

Нет комментариев

Игорь Швайка, который является министром агрополитики, сообщил о том, что в этом году ожидается рекордно высокий урожай. Правда, эксперты этого мнения вообще не разделяют. Хотелось отметить, что министр говорит о том, что урожай будет большим, несмотря


Читать далее
Стр 1 из 7 12345...»
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top