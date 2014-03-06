В 2018 году цены будут более стабильнее, чем в 2017-м, но контроля цен не должно быть Об этом сказал премьер Украины Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала «Украина», сообщает «ДС». «Мы провели ряд изменений, которые позволили