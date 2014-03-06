Сегодня, 05:46 Просмотров: … Специалисты обозначили два основных фактора В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. Читать далее
В 2018 году цены будут более стабильнее, чем в 2017-м, но контроля цен не должно быть Об этом сказал премьер Украины Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала «Украина», сообщает «ДС». «Мы провели ряд изменений, которые позволили Читать далее
Украинская экономика и внутренне производство в частности, могут быть простимулированы на десятки миллиардов гривен. Для этого нужно запустить производство биотопливных добавок к бензину и дизтопливу, считают сторонники биоэтанола. Открытие этого производственного направления позволит повысить энергонезависимость и Читать далее
Дорожает почти все – от мяса и «молочки» до хлеба и муки, отмечает специалист По итогам января в Украине значительно подорожали продукты питания, что ставит под угрозу реализацию правительственное плана по 8%-ной инфляции. Такое мнение выразил Читать далее
Как стало известно, украинские власти заверили жителей, что цены на продовольствие подниматься не будут. Кроме этого, как отметили в Минагрополитике, Украина на сегодняшний день полностью обеспечена всей необходимой продукцией для жизни. Теперь жителям Украины не стоит Читать далее
В Литве зарплаты самые низкие в регионе, по сравнению с находящимися рядом странами Европейского Союза. Литва в регионе лидирует и по другому показателю – части теневой экономики. Экономисты объясняют, почему «черные» деньги здесь более привлекательны, чем Читать далее
Игорь Швайка, который является министром агрополитики, сообщил о том, что в этом году ожидается рекордно высокий урожай. Правда, эксперты этого мнения вообще не разделяют. Хотелось отметить, что министр говорит о том, что урожай будет большим, несмотря Читать далее