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Все из: Центробанк

В России хотят запретить табло с курсами валют на улицах

В России хотят запретить табло с курсами валют на улицах

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Сегодня, 04:16 Просмотров: … С законодательной инициативой выступил центробанк России Фото: AFP Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) предложил запретить российским банкам размещать информацию о курсах валют на улице. Соответствующая норма содержится в проекте закона, разработанном


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Центробанк отказался менять сторублёвку из-за голого Аполлона

Центробанк отказался менять сторублёвку из-за голого Аполлона

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Оформление банкноты номиналом в 100 рублей не будет изменено, несмотря на требование депутата ГД РФ Романа Худякова изъять её из оборота в связи с «детской порнографией». По словам представителей ЦБ РФ, изображение нагого Аполлона слишком маленькое,


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Нехватка доллара ударит по гривне и рублю

Нехватка доллара ударит по гривне и рублю

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Американцы решили немного приостановить работу «печатных станков» и на последнем совещании Федеральной резервной системы приняли решение о сокращении долларовой эмиссии с 45 до 35 миллиардов гривен. Они полагают, что их экономика будет успешно развиваться и при


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Отчет Центробанка о банковской системе

Отчет Центробанка о банковской системе

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Стабильность банковской системы затрагивает разные сферы. Чтобы знать, насколько она сильна, и чтобы быть готовыми к любым неожиданностям Центробанк России проводил стресс-тесты в начале года. В них учитывались такие события как закрытие внешнего рынка, блокировка счетов.


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ЦБ РФ продал 10 миллиардов долларов

ЦБ РФ продал 10 миллиардов долларов

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По сообщению ресурса Bloomberg, российский Центробанк 3 марта осуществил валютную интервенцию на 7-10 миллиардов долларов. Таким образом регулятор пытался стабилизировать курс рубля. По мнению Reuters, уже в понедельник курс российской валюты мог достичь отметки 37,5 рублей


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Зафиксирован рекордный курс евро

Зафиксирован рекордный курс евро

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Курс евро достиг показателя в размере 48,26 руб. По сравнению с прошлым днем курс повысился сразу на 77 копеек. Также Центробанк установил курс доллара, который достиг отметки 35,25 руб (курс вырос на 40 копеек). Это значит,


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Фонд АСВ пополнится на 88 млрд

Фонд АСВ пополнится на 88 млрд

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На сегодняшний день уровень обеспеченности фонда страхования вкладов без учета средств Сбербанка составляет всего около 3%. Глава Агентства страхования вкладов Юрий Исаев считает, что очень низкий показатель. В связи с этим, нужно принимать решительные меры. Однако,


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