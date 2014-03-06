Сегодня, 04:16 Просмотров: … С законодательной инициативой выступил центробанк России Фото: AFP Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) предложил запретить российским банкам размещать информацию о курсах валют на улице. Соответствующая норма содержится в проекте закона, разработанном Читать далее
Оформление банкноты номиналом в 100 рублей не будет изменено, несмотря на требование депутата ГД РФ Романа Худякова изъять её из оборота в связи с «детской порнографией». По словам представителей ЦБ РФ, изображение нагого Аполлона слишком маленькое, Читать далее
Американцы решили немного приостановить работу «печатных станков» и на последнем совещании Федеральной резервной системы приняли решение о сокращении долларовой эмиссии с 45 до 35 миллиардов гривен. Они полагают, что их экономика будет успешно развиваться и при Читать далее
Стабильность банковской системы затрагивает разные сферы. Чтобы знать, насколько она сильна, и чтобы быть готовыми к любым неожиданностям Центробанк России проводил стресс-тесты в начале года. В них учитывались такие события как закрытие внешнего рынка, блокировка счетов. Читать далее
По сообщению ресурса Bloomberg, российский Центробанк 3 марта осуществил валютную интервенцию на 7-10 миллиардов долларов. Таким образом регулятор пытался стабилизировать курс рубля. По мнению Reuters, уже в понедельник курс российской валюты мог достичь отметки 37,5 рублей Читать далее
Курс евро достиг показателя в размере 48,26 руб. По сравнению с прошлым днем курс повысился сразу на 77 копеек. Также Центробанк установил курс доллара, который достиг отметки 35,25 руб (курс вырос на 40 копеек). Это значит, Читать далее
На сегодняшний день уровень обеспеченности фонда страхования вкладов без учета средств Сбербанка составляет всего около 3%. Глава Агентства страхования вкладов Юрий Исаев считает, что очень низкий показатель. В связи с этим, нужно принимать решительные меры. Однако, Читать далее